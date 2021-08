La cantautora y docente Allicia Ciara, quien desde hace años transita la música independiente, lanzó su tercer disco, “Late el sol, late la luna”, donde por primera vez vuelca canciones de su autoría y cuenta con invitados como Daniel Maza y Leandro Marquesano.

Diversas sonoridades de la música popular latinoamericana se escuchan en el flamante trabajo de Ciara, donde el pulso del latido aparece como motor, una idea expresada a partir de los arreglos, en donde lo rítmico y el color de las cuerdas (especialmente el contrabajo y el cello) cumplen un rol fundamental.

El álbum se divide en dos unidades de sentido, “Late el sol” y “Late la luna”, ambas enlazadas por un mismo concepto: el latido del universo.

Alicia Ciara, dueña de una voz potente, contó a Télam que “Late el sol, late la luna” marca su debut como cantautora, “luego de haber editado otros dos discos, que fueron de versiones de temas ya existentes”.

“En un principio había decidido llamar al disco ‘Late’ porque creo que hay un hilo intangible e invisible, latiendo rítmicamente que nos une a todos los seres de este universo –expresó-. Luego, mientras agrupaba las canciones, basándome en lo que cada una me movía dentro, me decía: éstas son del sol y éstas otras, de la luna. Esta idea llenó de sentido al álbum. Nunca creí que iba a componer mis propias canciones y que me iba a enamorar del hecho de hacerlo y de cantarlas”.

El bajista Daniel Maza y el pianista y guitarrista, Leandro Marquesano, músicos que participan como instrumentistas en el disco, estuvieron también a cargo de elaborados arreglos; ambos aportaron su impronta y sumaron colores y climas a cada canción del disco.

Lo espiritual, la naturaleza, la humanidad, el compromiso hacia lo ancestral y lo contemporáneo, atraviesan estas canciones que contaron con Ariel Gato como ingeniero de sonido, quien aportó lo suyo para que cada canción suene con identidad propia y a la vez formen parte de un concepto homogéneo.

Todas las piezas están compuestas por Alicia Ciara en letra y música excepto “Vos con tu voz”, compuesta por Ciara en la letra y la voz y Pablo Tozzi, en la música.

(Télam)