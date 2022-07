A más de cuatro años del inicio de su relación, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en Grecia, en medio de unas vacaciones paradisíacas. El conductor de Animales sueltos (América TV) le propuso casamiento a la modelo y compartió la buena noticia con sus seguidores de las redes sociales. "¡¡¡El corazón me explota de felicidad!!! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida", escribió Mosqueira, junto a una serie de imágenes en la que se la ve luciendo un anillo de diamantes en las playas de Santorini

Mientras que el periodista compartió el posteo en su perfil. Semanas atrás, en una visita al piso de LAM, Fantino -que es padre de Nahuel, a quien reconoció a los 11 años, fruto de una relación de su adolescencia- compartió su deseo de formar una familia con la modelo de 28 años

"Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala", explicó. Y aseguró que Coni lo ayuda a tomarse con calma sus problemas: "Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p...madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿Vos creés que el filtro este de Instagram...?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema

No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana". "Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años", relató, enamoradísimo, a la vez que añadió: "Es una persona absolutamente profunda y a la vez me saca lo mejor. Hace casi cinco años que estamos juntos". MBC/KDV NA