(Por Javier Berro). La cantante urbana española Aleesha, quien pasó la última semana por Buenos Aires para promocionar su flamante EP "La Patrona", sostuvo que la "unión hace la fuerza", al charlar sobre sus alianzas musicales con las argentinas Nick Nicole, Taichu y Emilia Mernes, que confirman el ida y vuelta cada vez más potente entre las escenas de Argentina y España.

Además, la artista aprovechó su estadía en el país para grabar un video, sellar una nueva colaboración en el estudio de grabación y, de paso, cantar como invitada del trapero Seven Kayne en su show del viernes pasado en el Teatro Vorterix.

Aleesha, quien con tan solo 22 años asoma desde Ibiza como una de las nuevas figuras de la escena urbana española, sostuvo que su nuevo repertorio exhibe su "costado más vulnerable y triste", pero remarcó que hay otras composiciones como "Arrepentío" y "La Patrona" que sirven de contraste y con las que deja en claro que a pesar de los "malos días" o tener el "corazón roto" siempre seguirá siendo "una mujer independiente y una reina".

"Quería enseñar que aunque yo pudiera sentirme mal, tener días malos por tener el corazón roto, eso no quitaba que yo fuera la patrona. Una mujer independiente que también podía enamorarse y a la que le podían romper el corazón", añadió sobre el concepto del disco la cantante, que desde niña hizo de la música algo importante en su vida, escribiendo canciones que van desde las baladas hasta el rap y el hip-hop y a la fusión del trap con el R&B.

Es que "La Patrona" como EP encontró su forma gracias a aquella primera canción homónima que la ayudó a "estar más positiva" en aquellos días en los que "no estaba muy bien de salud mental". "Esa canción marcó un antes y un después en mi carrera porque me hizo sentir muy bien. Y sentí que le debía algo más y entonces decidí hacer un proyecto que se llamara así, y que estuviera muy inspirado en el sondo de esa canción", puntualizó.

"Con 'Arrepentío' quise mostrar un lado más divertido, más arriba y subir los ánimos. Y para mí era importante hacer esta canción con artistas que yo admiraba mucho como Nicki, Taichu y Juicy B, una de mis artistas favoritas de España, porque me gusta subir y crecer en la música con mi gente también", sostuvo la española.

Para Aleesha, quien además cuenta con otras alianzas con artistas argentinos como Emilia ("828") y Seven Kayne ("Ke Sientes"), el vínculo con la escena argentina está más fuerte que nunca a pesar de las distancias: "Hay mucho apoyo entre nosotros, entre los artistas y también entre el público argentino que apoya muchísimo a los artistas españoles, y viceversa".

Télam: En Argentina es clave la unión de los artistas para darle cada vez mayor impulso y proyección a la escena urbana ¿Es parecido en España?

Aleesha: Hace bastante tiempo costaba bastante, pero creo que teniendo la demostración de que la unión hace la fuerza, poco a poco, eso también se fue dando en España. Ahora mismo hay una escena española que tiene muchísimo potencial, con artistas muy fuertes como Quevedo que la está rompiendo y que siempre quiere hacer cosas con otros artistas. Siento que hemos entendido un poco y que se está intentando dar nuestra unión.

T: ¿Cómo es ser una artista mujer dentro de la industria española? ¿Tuviste que lidiar con situaciones incómodas en el camino?

A: Sí, es algo que desgraciadamente nos pasa a casi todas. Hay muchas situaciones incómodas, situaciones que realmente te desmotivan. Me ha pasado de pensar que un artista quería hacer música conmigo, y darme cuenta que al final quería otra cosa. Y como no se las diste, esa música nunca saldrá y nunca nadie la escuchará. Es algo real que pasa; no sé si va cambiar o no, pero sí que es algo que entre nosotras sabemos que pasa y que aprendimos, más o menos, a lidiar con ello. Pero es un sentimiento de mierda que sienta mal porque al final uno sí tiene buenas intenciones. Al ser una artista emergente que va creciendo, aprendí que no todo el mundo es tu amigo. Y que está muy bien rodearte de tu gente. Eso es algo que tengo súper claro y por eso voy a todos lados que pueda con mi gente de siempre.

T: Tenés una madre inglesa, un padre indonesio y te criaste en Ibiza ¿De qué manera esas raíces marcaron tu búsqueda artística?

A: Estoy súper contenta de haber crecido en Ibiza porque hay un montón de culturas, gente de todo el mundo, de la que terminé nutriéndome. Es una isla llena de música, no sólo de música tecno. Con mi padre y madre íbamos a campamentos llenos de gente tocando la guitarra. Había gente de Indonesia tocando flamenco. Yo nunca tuve prejuicios en la música y por eso no los entiendo. Que una persona haga un género que provenga de otro sitio no es faltar el respeto. Si tú creces escuchando eso y es tu género favorito... Nunca me voy a poner ningún límite aunque la gente me diga algo. A mí me da igual porque es música y puedes verlo de la manera, pero es mucho mejor me da igual porque es música y puedes verlo de la manera que quieras pero es mejor que compartir a que cada uno se quede con lo suyo.

T: ¿Por qué pensás que la música latina está prendiendo tanto en Europa?

A: Para mí faltaba frescura en la música hispana en general, y creo que, poco a poco, en estos años ha habido un cambio brutal. Es la razón por la que he empezado a hacer música en español, que al principio no me entraba. Y ahora me he inspirado de tantos artistas, tantos compañeros que me encantan, que siento que tienen algo diferente porque no llevamos tanto tiempo arriba de ese sonido. Y hay que aprovecharlo, porque es algo más nuevo y con el que se pueden hacer estas mezclas que son increíbles.

T: ¿Sentis que el haberte lanzado a hacer un EP como "La Patrona" acabó por sanarte algunas de esas heridas que inspiraron parte del repertorio?

A: Sí, siento que ha pasado un tiempo también, aunque me considero una persona muy melancólica a la que le encanta recordar sentimientos del pasado, aunque eso a veces me juega una mala pasada al recordarlo. Pero es algo que me gusta y no me gusta tampoco olvidarme de cómo me he sentido sobre algunas cosas. Es algo malo también porque recuerdo cosas muy malas de forma muy presente.

T: ¿Y qué pensamientos te devuelve la idea de futuro, sabiendo que todavía te queda mucho más por recorrer en una carrera que recién está comenzando?

A: Tengo mis metas muy arriba, entonces es como que para mí no he llegado al mínimo que quiero. No estoy satisfecha ni de coña. Tengo muchas cosas por hacer, mucho que demostrar, tanto por mejorar, pero intento hacer mi música y de llevar mi carrera de la manera más sincera que puedo, en el sentido de que todavía estoy aprendiendo y si quereis formar parte de mi vida y de mi camino, pues genial. (Télam)