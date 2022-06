Al Pacino, quien junto a Robert De Niro presentó en el festival de Tribeca, Estados Unidos, la versión en 4K de la legendaria "Fuego contra fuego" ("Heart", 1995), recomendó al joven Timothée Chalamet como el nombre que a él le gustaría para hacer su papel en una posible secuela de la clásica película policíaca.

En el marco del encuentro cinematográfico neoyorquino, Pacino, de 82 años, dijo que le gustaría que Chalamet, de 26, interprete al policía Vincent Hanna, rol al que dio vida en la película, si alguna vez se llega a hacer una segunda parte, ya que cree que es un actor "maravilloso".

"¡Timothée Chalamet!", gritó Al Pacino ante los aplausos de la audiencia después de que el moderador del panel preguntara aunque De Niro no diera respuesta.

Por su parte, Michael Mann, director y guionista del filme, está trabajando con Meg Gardiner en una novela que es tanto precuela como secuela de la película que llegará el 9 de agosto, y de la que no negó la posibilidad de su estreno en la pantalla grande.

MIRÁ TAMBIÉN Laura Albarracín presenta su nuevo disco Pescador de sueños en Hasta Trilce

Timothée se convirtió en uno de los grandes referentes en producciones, luego de aparecer en filmes como "Duna", y quien también retomó personajes como en el caso de Wonka, donde es protagonista de una joven versión del excéntrico personaje.

A la fiesta de presentación de la novela secuela y precuela de "Fuego contra fuego" el único que no pudo asistir fue el propio Michael Mann, por tener coronavirus.

"Me decepciona no estar con ustedes esta noche. Hace dos días di positivo por coronavirus. Me siento muy bien y saldré del aislamiento en unos días. Tenía muchas ganas de sentarme con buenos amigos, familiares y fans de la película para vivir la experiencia de ver la restauración 4K en ultra alta definición de 'Heat'", dijo.

"Siempre quise hacer algo que continuase la historia de 'Heat'. Siempre hubo un rico trasfondo en la vida de estas personas antes de 1995, y dónde les llevarían sus vidas después", argumentó el cineasta de "Collateral".

MIRÁ TAMBIÉN La Filiberto ofrece concierto gratuito en el CCK con grandes invitados

El festival de Tribeca celebró el 50 aniversario de la famosa trilogía "El Padrino" con una proyección especial el pasado jueves.

La edición del festival neoyorquino de este año presenta 111 películas -88 de estreno mundial- hechas por cineastas de 40 países, más de la mitad mujeres, personas "no blancas" o que se identifican con la comunidad LGBTQ, una diversidad de realizadores cuyo objetivo es "ser reflejo de la comunidad", de acuerdo con la organización.

Robert de Niro y Al Pacino recordaron estos días "El padrino", con motivo del 50 aniversario de su estreno. El Tribeca Film Festival alojaba así la proyección de la versión restaurada del filme de Francis Ford Coppola y contaba con la presencia de las dos grandes estrellas, quienes interpretaron en la franquicia a Vito Corleone y Michael Corleone, respectivamente. (Télam)