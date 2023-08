El guitarrista estadounidense Al Di Meola, referente del jazz-fusión, regresará a Buenos Aires con una única función el 13 de octubre en el Teatro Brodway de la calle Corrientes.

El músico y compositor obtuvo gran repercusión con el trío que formó junto a otros dos grandes de la guitarra como John McLaughlin y Paco de Lucía, para grabar en 1980 “Friday Night in San Francisco”.

Aquella alianza fue evocada el año pasado con la edición de "Saturday Night In San Francisco", un registro que captura la gira la gira protagonizada por ese trío de guitarras.

En los últimos años, lanzó también una autobiografía y una retrospectiva titulada "Across The Universe" que captura sus virtuosos arreglos e interpretaciones creativas de 14 canciones de The Beatles.

Durante las décadas del 80 y del 90, Di Meola aumentó su prestigio tocando con artistas como Paul Simon, Jean Luc Ponty, Chick Corea y Stanley Clarke, y comenzó a concentrarse en la guitarra acústica para abordar las llamadas músicas del mundo.

(Télam)