Aitana, Enrique Bunbury, C.Tangana, Niña Pastori y el colombiano Camilo son algunos de los nominados en distintas categorías de los premios españoles Odeón 2022 que se entregarán el próximo 15 de marzo en una ceremonia virtual que se podrá seguir en directo a través de la plataforma Twitch.

Organizados por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, estos galardones reconocen a los artistas y las grabaciones más destacadas del año anterior, en este caso, 2021.

En esta edición se entregarán 33 galardones, incluyendo un premio honorífico a la carrera de un artista y un premio a la gira del año.

Según la agencia DPA, entre las categorías más resonantes, en "Álbum del año" los candidatos son Alejandro Sanz con "Sanz", Bad Gyal con "Warm up", C.Tangana con "El madrileño", Dani Martín con "No, no vuelve", Fito & Fitipaldis con "Cada vez cadáver" y Zahara con "Puta'; en tanto para "Mejor Artista Pop" están Aitana, Alejandro Sanz, C. Tangana, Dani Martín, Malú y Nil Moliner.

Entre los nominados para "Mejor artista pop" están Enrique Bunbury, Fito & Fitipaldis, La M.O.D.A., Leiva, Mägo de Oz y Robe.

Entre los Mejores Artistas Internacionales nominados están Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Justin Bieber, Olivia Rodrigo y Taylor Swift; en tanto en "Mejor artista latino", están Anuel AA, Camilo, J. Balvin, Justin Quiles, Karol G y Rauw Alejandro.

Para conocer todas las candidaturas se puede ingresar a www.premiosodeon.com. (Télam)