La siguiente es la agenda, desde hoy y hasta el próximo miércoles, de los contenidos destacados que emitirán los medios públicos, elaborada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación.

AGENDA MEDIOS PÚBLICOS

Semana del 29 de Julio al 4 de agosto

JUEVES 29 DE JULIO

TELAM. - https://www.telam.com.ar/podcast/listado/audio/45380

Sintonía Verde

El podcast ambientalista de Télam Radio aborda el Empleo Verde.

Desde el año 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente impulsa la Economía Verde con el objetivo de incentivar políticas de inversión a escala global que aseguren prácticas productivas sustentables para un desarrollo económico y social sostenible. Una de las aristas más importante de esta iniciativa es la generación de Empleo Verde. Temática abordada, en esta entrega, por Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos.

Para escuchar todas las emisiones del programa ir a https://open.spotify.com/show/4NQgEvL9ZC7vCKCE4HewiL

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

18.00 a 20.00 hs. CLÁSICA EN LA.

De China a Argentina y del siglo XVIII al XXI

Con la conducción de Margarita Zelarayán y Gisela López recorrerán obras concertantes de varias compositoras de diferentes épocas y procedencias: Guillermina de Prusia, Germaine Tailleferre, Grace Williams y Chen Yi. Además, música de la compositora argentina Elsa Calcagno y los trabajos discográficos más recientes de la directora Mirga Grazinyte-Tila y de la compositora Joan Tower.

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

18.45 Fútbol Apto Todo Público.

Gimnasia y Esgrima La Plata enfrenta a Rosario Central, en vivo, para todo el país. Relatos de Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios de Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas desde campo de juego con Germán Berghmans, Juan Ballesteros y Romina Sacher.

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

23.00 a 01.00 hs. Después del Concierto

Con Estela Telerman apreciaremos a la pionera del cine/ficción Alice Guy.

Música de Satie - Saint Saens- Ivanov- Model.

VIERNES 30 DE JULIO

TELAM - https://www.telam.com.ar/

+ Datos - Relato

Semana a semana, Hernán Letcher y Florencia Gutiérrez elaboran, del Centro Economía Política Argentina (CEPA), videoinformes sobre los principales temas de la agenda institucional, económica y política.

https://www.telam.com.ar/tags/24075-mas-dato-menos-relato/noticias

NACIONAL ROCK 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

11.00 a 13.00 hs Lu a VI. Lo Intempestivo.

Conducido por Darío Sztajnszrajber, Luciana Peker y María Sztajnszrajber combina actualidad y atemporalidad en un maridaje de filosofía, periodismo, género, entrevistas a fondo, música, literatura y humor. Además, columnas especializadas en psicoanálisis, historia y salud sexual.

Columnistas: Martín Rechimuzzi - Vero Lorca - Luciano Luterau - Ezequiel Adamosky - Sol Despeinada

PAKAPAKA - https//www.pakapaka.gob.ar

19.00 hs. El libro de Lila

Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Es así como se inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil: Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer, sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo.

Repite sábado 31 de julio a las 22.00 hs. y domingo 1 de agosto a las 19.00 hs.

CONTAR - https://www.cont.ar/

20.00 hs. Concierto en vivo del Centro Cultural Kirchner.

Streamings en vivo

La plataforma Contar transmitirá, en vivo, desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el concierto: Bicentenario Perú

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

20.00 a 22.00 hs. Transmisiones.

Con Numa Viard. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan.

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

21.00 hs. La noche es de los que bailan.

Entrevista exclusiva a Abel Pintos con Maia Sasovsky y Pablo Camaití.

SÁBADO 31 DE JULIO

TELAM - https://www.telam.com.ar/

Coordenadas de la campaña: crónicas de la marcha de la vacunación en la Argentina profunda

Un fotorreportaje con entregas semanales de la agencia pública sobre la marcha del Plan Estratégico de Vacunación en diversos puntos de la Argentina, tales como Colonia Aborigen, Chaco; Pozo Azul, Misiones; Colán Conhué, Chubut; PUerto Almanza, Tierra del Fuego; Piruaj Bajo, Santiago del Estero; y Pilcaniyeu, Río Negro.

https://www.telam.com.ar/tags/8608-campana-de-vacunacion/noticias

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

01.00hs. Vinos y Vinilos

Rodrigo Sujodole entrevista a Manu Sija.

CONTAR - https://www.cont.ar/

19.00 hs. Concierto en vivo del Centro Cultural Kirchner.

Streamings en vivo

La plataforma Contar transmitirá, en vivo, desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el concierto: Integral de la obra de Bach para órgano. Concierto 1 Luis Caparra.

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

19.00 hs. Soy Nacional

Especial lanzamiento del nuevo álbum de Palito Ortega , con Sandra Mihanovich y Sandra Corizzo. En dúplex con Nacional AM870.

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

20.15 a 21.30hs. Transmisiones.

Con la dirección de Luis Gorelik. Concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica Entre Ríos desde LT14 Gral. Urquiza. Paraná.

RADIO NACIONAL - https://www.radionacional.com.ar/

21.00 hs. Radioteatro. Emisión especial.

Los Cinco días que conmovieron al Río de la Plata, trata sobre la Revolución de Mayo.

Un trabajo realizado por Alejandro Stilman y Nora Masi. Premiado en la Bienal de Radio de México.

DOMINGO 1 DE AGOSTO

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

12.00 hs. Hacedores de Música.

Margarita Pollini presenta Las mujeres en la commedia dell'arte (parte 1).

Desde Isabella Andreini hasta las óperas inspiradas en los personajes de la commedia dell'arte, un recorrido por este arte fascinante, sus mujeres protagonistas y su influencia en la ópera, de la mano de María Concepción Perre, directora de escena y docente.

RADIO NACIONAL - https://www.radionacional.com.ar/

14.00hs. Fútbol Liga Profesional

En continuado: Talleres - Boca, River - Huracán y San Lorenzo - Banfield con Víctor Hugo y el equipo de Relatores- Pasión Nacional.

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

18.00 hs. De Segovia a Yupanqui.

Conductores: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey

Ciclo "Obras para Guitarra y Orquesta"

Fantasía para un Gentilhombre" del compositor español Joaquín Rodrigo y Andrés Segovia en guitarra.

LUNES 2 DE AGOSTO

ENCUENTRO - https://encuentro.gob.ar/

21.00 hs. Ciencia a la Carta - Temporada 3

Eugenia López y Juan Braceli se vuelven a encontrar. Esta vez van a cumplir un sueño: abrir juntos un restaurante (o, como ellos prefieren llamarlo, un "laboratorio gastronómico" o una "cocina científica"). A esta nueva aventura se le van a ir sumando invitados famosos que los ayudarán a sortear diferentes problemas.

Producción de TecTV.

Enlace: https://youtu.be/PdksDjIcMCI

21.30 hs. Estreno. Irlanda Salvaje

Esta película documental presenta las maravillas salvajes de Irlanda, ya que nunca antes han sido capturadas, desde ballenas jorobadas hasta frailecillos y cizallas de maná que se enfrentan a los vientos de la costa oeste mientras se crían en rocas en alta mar, como la isla Skellig.

Enlace: https://youtu.be/DwvHHT0ltG4

22.30 hs. La Tierra Habla.

Ciclo de cine ambiental compuesto por ocho documentales. Desarrolla distintas problemáticas ambientales contemporáneas y propone una narrativa de denuncia, de reclamo y de reflexión en un tiempo que requiere cambios profundos. Con la conducción del actor y director argentino Boy Olmi.

Enlace: https://youtu.be/Cmal09OxQH4

MARTES 3 DE AGOSTO

NACIONAL ROCK 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

20.00 hs. La Hora Líquida.

REP. invitado especial en La Hora Líquida. Conduce: Gillespi

ENCUENTRO - https://encuentro.gob.ar/

0.00 hs. Gigantes del Atlántico. Las Azores - Documental

Una gigantesca cadena montañosa submarina se eleva en medio del Atlántico. Solo unos pocos picos llegan cerca de la superficie, mientras que nueve alcanzan más altura y forman una hilera de gemas verdes: las islas de las Azores.

Enlace: https://youtu.be/_ZClpRuiVkY

22.00 hs. La Colifata. - Emisión Especial

En 1991 se creó La Colifata, la radio que liberó la palabra de los internos del Borda , bajo la tutela de Alfredo Olivieri y con el padrinazgo de Lalo Mir. A treinta años de su creación "los colifatos" inician un nuevo viaje rumbo al mar, en plena pandemia, a la búsqueda de una camioneta Estanciera que les donarán para la radio en Santa Teresita, luego del robo de Tata, el histórico móvil de La Colifata.

23.00 hs. Estreno. Comida, La Ciencia Deliciosa

Vista a un nivel microscópico, tu comida se asemeja a una amplia gama de paisajes extraños y hermosos, que se transforman en formas deliciosas mientras las cocinás. Utilizando fotografías de última generación e imágenes por computadora revolucionarias, esta serie documental descubre un mundo secreto de reacciones químicas exquisitas. La historia no contada de tu próximo bocado.

Enlace: https://youtu.be/_YtoAPY7h3Q

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO

TELAM - https://www.telam.com.ar/

Télam Audiovisual

Cómo es el operativo que permite que las vacunas lleguen de Ezeiza a las provincias en pocas horas. https://www.youtube.com/watch?v=Ov1mypDvjkI

Covid-19: Para que cada vacuna llegue a tu brazo

https://www.youtube.com/watch?v=Fg5PmdWw4t8

ENCUENTRO - https://encuentro.gob.ar/

21.30 hs. Estreno. Mundos Paralelos. Arte y Física Cuántica.

Con la conducción de Julieta Díaz esta serie documental aborda el tema de la física cuántica como eje para indagar en los mecanismos de la creación artística, en los vínculos humanos que esa creación genera y en el misterio que encierra la belleza y su búsqueda.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=R3XcwS6WyzA

22.00 hs. La Tonga - Temporada 2.

Documental sobre la riqueza musical y cultural de Latinoamérica. En esta segunda temporada visitará, además de Colombia, otros dos países, diferentes a los de la primera temporada: Chile y Brasil, con invitados internacionales. En cada capítulo participan cuatro bandas de diferentes géneros y nacionalidades.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GSf9BxK0F6o

23.00 hs. Estreno. Maestros del Aire

Este documental nos lleva al mundo del cielo para experimentar la vida de las criaturas saltando, deslizándose y volando como nunca antes, gracias a esta innovadora cadena de vida silvestre de la famosa Unidad de Historia Natural de la BBC.

DESTACADOS

Cobertura de los Juegos Olímpicos 2020.

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

Programación semanal de Lunes a Viernes.

06.00 a 11.00 hs. Transmisión en vivo

13.30 a 14.30 hs. Tokio al Día programa especial emitido por TVP y DeporTV con la conducción de Gabriela Previtera

21.00 a 05.30 hs. Transmisión en vivo con Gustavo Kuffner, Miguel Osovi, Magdalena Aicega, Juan Ballesteros y la participación de Federico Molinari, Claudia Villapun (Atletismo), Sebastián Melchiori (Gimnasia varones), José Meolans (Natación), Paula Fukujara (Tenis de mesa), Daniel Jacubovich, Alejandro Pérez y Pepe Sánchez (Basquet), Eduardo Martínez, Martín De Rose y Romina Sacher (Vóleibol); Celeste Carnevale (Gimnasia artística), Anahí Sosa (Gimnasia rítmica), Ivo Dargholtz (Judo), Martín Sío (Taekwondo), Hernán De Lorenzi y Iara Embon (Handball), Santiago Phelan (Rugby) y Joaquín Iwan (Remo y canotaje).

Sábado y Domingo de 06.00 a 11.00, a las 16.00 y de 20.00 a 5.30 hs.

Esta programación se mantiene hasta el 8 de agosto, Cierre de los Juegos Olímpicos

Seguí la agenda completa de los JJ.OO. en: https://www.tvpublica.com.ar/post/tokyo2020-agenda

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

19.00 hs. Previa de jornada. Juegos Olímpicos

Además, quince horas de transmisiones en vivo junto con la TV Pública.

Los fines de semana tendrá dos emisiones, a las 13.00 hs. y a las 19.00 hs. Conducen Gabriela Previtera y Ramiro Pantorotto, respectivamente, junto a un plantel de especialistas.

Seguí el hashtag #TOKIOenDEPORTV.

TELAM - https://www.telam.com.ar/

El pulso minuto a minuto de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, de la mano del equipo de Deportes y de las áreas Audiovisual, Radio, Fotografía y corresponsalías de la agencia pública.

https://www.telam.com.ar/temas/422-tokio-2020/

RADIO NACIONAL - https://www.radionacional.com.ar/

Todas las novedades de los Juegos Olímpicos, cobertura federal con periodistas especializados en cada disciplina con flashes a toda hora y transmisión especial

TELAM - https://www.telam.com.ar/

Conversatorio virtual en torno a los desafíos y los riesgos en las relaciones económicas entre la Argentina y Rusia.

https://www.youtube.com/watch?v=Gn4K5U1PSus

Crónica multimedia: https://www.telam.com.ar/notas/202107/562880-intercambio-comercial-y-cooperacion-ante-la-pandemia-ejes-de-una-videoconferencia.html

Con la apertura a cargo de Bernarda Llorente, presidenta de Télam, las agencias públicas de ambos países coordinaron un conversatorio virtual en torno a los desafíos y los riesgos en las relaciones económicas bilaterales durante la pandemia.

Del encuentro participaron: Dmitriy Razumovski, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia; Sergey Reschikov, jefe de la Sección Argentina, Uruguay y Paraguay del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia; y Alexander Sharabaiko, director ejecutivo y vicepresidente del Consejo de Empresarios Rusia Argentina. Y, por el lado argentino, Jorge Taiana, ex canciller de la Nación, ex presidente del Parlasur y actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires; Marcelo Brignoni, especialista en Relaciones Internacionales y jefe de gabinete de asesores de la Vicepresidencia de Parlasur; y Marian Gomez, abogada y politóloga, y docente de la maestría de Pensamiento Político Ruso de la Universidad de Buenos Aires.

Este jueves, Parlamento Territorial de Cuidados en la Provincia de Corrientes.

RTA S.E colabora en la divulgación de la actividad pedagógica y social del programa "Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo" creado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, previo a la realización de cada evento y con posterioridad a la presentación en cada uno de los mismos, en un trabajo conjunto articulado por la Directora de Género y Diversidad de RTA, Susana Sanz, con la participación de los Directores/as de cada una de las emisoras

Durante todo el año RTA desarrolla y promueve labores de difusión relacionadas con programas de ampliación de derechos de las mujeres en la búsqueda de un sistema de medios públicos más igualitario con perspectiva de género y diversidad.

(Télam)