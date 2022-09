VIERNES 16

MÚSICA

-Ana Prada (canciones)

Galpón 11 (Estévez Boero 980, Rosario) 21hs.

-Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentan 30 años de hermandad musical

Teatro Municipal Roma (Sarmiento 109, Avellaneda) 20.30hs.

-Daniela Herrero (canciones)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.

-Estelares (rock)

Teatro Woodstock ( Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 2942, San Justo) 21hs.

-Adrián Iaies Trío (jazz)

Bebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.

-Ce Suárez Paz (música argentina) presenta Infusiones argentinas

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

-Los Kjarkas y Chila Jatum (música boliviana)

Movistar Arena (Humboldt 450) 20hs.

-Los Hermanos Butaca / Toma Negra / Yesca / Orquesta Escuela Estudio Tango Contemporáneo en Festival Facaff

CAFF (Sánchez de Bustamante 772) 20hs.

-Ligia Piro (jazz y canciones)

Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

-Pez (rock)

La Trastienda (Balcarce 460) 20hs.

-Les Luthiers presentan Gran Reserva

Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) 21hs.

-The Police Men (rock)

La Trastienda (Balcarce 460) 22.30hs.

-Alejo de los Reyes (guitarra popular) presenta Al compás de la vihuela

Hasta Trilce (Maza 171) 21hs.

-Daniela Horovitz y Hernán Reinaudo en Más dulce que el deseo

Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

-Orquestga Brazo Fuerte (jazz)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs

-Fiesta Bresh

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 23.50hs.

-El Natty Combo

La Tangente (Honduras 5317) 20hs.

-Varese + Nan Que

La Tangente (Honduras 5317) 23.50hs

-OK Pirámides - Emisor- Rosa Profunda

Casa Babylon (Boulevard Las Heras 48, Ciudad de Córdoba) 20 hs.

-Nelson

CC Matienzo (Pringles 1249) 20hs

-Blues Motel

Bar Mutar ( Avenida Bartolomé Mitre 982 1º Piso – Avellaneda) 21hs.

Música Clásica

-Orquesta Sinfónica Nacional, programa Shostakovich

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada libre

-Orquesta Filarmónica

Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

-La Guerra de los Mundos. Dirección de escena: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob - Composición y dirección musical: Gabriel Chwojnik

Sala CETC Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

TEATRO

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

-"No tengo tiempo" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: María Pía López - Dirección: Cintia Miraglia - Actúan:

Carolina Guevara y Leticia Torres

-"Engañando a la pena" - El Crisol Teatro (Malabia 611) 21hs

Dirección: Andrés Binetti y Martín Ortiz - Actúan: Juan Bautista Fernandini, Florencia Montero, Ailin Reggiani y Nicolás Sáenz Valiente

-"Sansaru" -Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272) 22hs

Dramaturgia y Dirección Magy Ganiko -Actúan: Matías Ibañez, Lucas Maíz y Antonio Morales.

-"La guerra de las cuatro batallas - Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764) 20hs.

- Dramaturgia y Dirección: Rubén Mosquera - Actúan: Amanda Bon, Ayelén López Piraino, Camila Torres, Paloma Cacciavillani, Malena Bruzzo, Sol Premat, Mariana Moschetto, Gabriela Salgado, Laura Moreira, Giancarlos Santos, Mario de Luca

-"Tormentosa convivencia - El Método Kairos (El Salvador 4530) 20:30hs.

Autor: Oscar Viale - Dirección: Federico Jiménez - Elenco: Jorge Cavaciocchi, Walter Muni, Beatriz Muñoz, M. E. Heyaca, Juan Cruz Wenk

-"La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22.30hs

Dramaturgia: Diego Carreño y Gabriel Wolf - Dirección: Gabriel Wolf, Actúa: Diego Carreño.

- "Shamrock" - Teatro Becket (Guardia Vieja 3556), 20hs.

Autoría: Brenda Howlin - Dirección: Nano Zyssholtz -Actúan: Alejandro Gigena, Carolina Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff.

-"Geografías" - Patio de Actores (Lerma 568) 20.30hs

Dramaturgia: Leandro Airaldo - Dirección: Marcelo Moncarz - Actúan: Cecile Caillón, Nicolás Asprella.

-"La última receta" -La Gloria (Yatay 890) 21hs.

Dramaturgia y dirección: Gustavo Moscona - Actúan: Mariela Bonilla, Rafaela Gamba, Pablo Olarticochea y Oscar Souto.

- "Habitación Hamlet" - Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) - 20hs. Repite sábados y domingos 19.30hs.

Actuación y Dirección: Pompeyo Audivert.

-"Esa mujer" - Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) 20.30hs

Dramaturgia y dirección: Diego Ferrando - Actúan: Carolina Valmayor, Ernesto Falcke, Agustín Vanella

- "El silencio de la carne" - Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419) 23hs.

Autoría y Dirección: Jorge Thefs - Performers: Agustina Barzola Würth y Jorge Thefs

- "Aquellas mujeres" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759), 20hs.

Autoría: Sebastián Irigo y Teresa Donato - Dirección: Sebastián Irigo - Actúan: Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.

- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 22hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

- "La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección: Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.

- "La boca amordazada" - Área 623 (Pasco 623) 21hs.

Autoría: Patricia Zángaro - Intérpretes: Estel Gómez - Dirección: Gustavo Insaurralde

-"El alemán que habita en mí" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22hs.

Dramaturgia y dirección: Alejandro Genes Radawski - Actúan: Lujan Bournot, Natalia De Elía, Cecilia De Paoli, Valen Gagliardi, Carlos Kusznir, Milagros Plaza Díaz.

SÁBADO 17

MÚSICA

-Rudi Flores Grupo (músicas del Litoral)

Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

-Caligaris

Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17.30hs Entrada libre.

-Los Super Ratones

Patio Federal de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 16.30hs Entrada libre.

-Nonpalidece (reggae) festeja sus 25 años. Bandas invitadas: La Zimbawe y Black Dali

Sala Anfiteatro Nini Marshall (Parque de la Costa, Tigre) 21hs.

-Kiddo Toto

Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

-Les Luthiers presentan Gran Reserva

Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) 21hs.

- Ludmila Fernández (jazz)

La Dama de Bollini (Pasaje Bollini 2281) 20.30hs.

-Manuel García (música popular chilena) presenta El caminante

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada libre

- Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo / La Vagabunda / Quiero 24 / Pianeres De Río en Festival Facaff

CAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

-Ariel Ardit + Lidia Borda (tango)

Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

--Epumer-Machi-Jurducha (rock progresivo)

Bebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.

-La Condena de Caín

Pura Vida (Diagonal 78 E/ 8 Y 61, La Plata) 21hs.

-Los Alonsitos (folclore)

La Trastienda (Balcarce 460) 20.30hs.

-Baires Jazz Quartet (jazz)

La Trastienda (Balcarce 460) 23.30hs

-Ricardo Cavalli Quintet (jazz) Plays Monk

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs

-Cuatro pesos de propina

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 22hs.

-Las Bodas Químicas + Camionero

La Tangente (Honduras 5317) 20hs

-La Jam Telmo

La Tangente (Honduras 5317) 23.50hs

-Trance Army Reloaded. En vivo: All in One + Terra + Arcturus

Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 23.30hs.

Música Clásica

-Cuarteto Petrus

Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 623) 17hs

-La Guerra de los Mundos. Dirección de escena: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob - Composición y dirección musical: Gabriel Chwojnik

Sala CETC Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

- Asociación Argentina de Compositores

Salón Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 16hs.

- Orquesta Artis

Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 18hs.

TEATRO

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Rota" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: Natalia Villamil - Dirección: Mariano Stolkiner - Actuación: Raquel Ameri

- "Los miedos" - Teatro El Grito (Costa Rica 5459) - 20hs.

Dirección: Ale Gigena -Actúan: Javier Abril, Débora Nishimoto, Camila Peralta, María Soldi, Max Suen, Luciana Lifschitz, Lautaro Bakir, Sofia Brihet, Magdalena Cambiaso, Yasmin Eisenberg, Román Martino, Franco Quercia - Músicos: Juan Lepiscopo, Federico Pellegrini, Joaquín Vitola

- "De Interpretatione" - Teatro Belisario (Av. Corrientes 1624) 22hs

Dramaturgia e interpretación: Marcelo Savignone.

- "El tipo" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 20hs

Autoría y actuación: Lisandro Penelas - Dirección: Ana Scannapieco.

- "La noche se está muriendo" - Teatro El Crisol (Malabia 611), 20hs.

Autoría: Martín Ortiz - Dirección Martín Ortiz y Jorgelina Herrero Pons - Actúan: Lorena Szekely y Mario Petrosini.

- "La patria al hombro" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Elenco : Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni, Juan Subiotto - Dirección: Tatiana Santana - Autoría: Adriana Tursi

-"La mujer de antes" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) 17hs

Autoría: Roland Schimmelpfennig - Dirección: Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz - Actúan: Uriel Guastavino, Victoria Solarz, Mayra Carlos, Dante Guastavino y Violeta Brener

-"Confesiones de un escritor" - Centro Cultural de la Cooperación (avenida Corrientes 1543 ) 22.15hs.

Dirección: Manuel Santos Iñurrieta - Texto: Juano Villafañe - Actuación: Gustavo Pardi - Gabriela Perera - Diana Kamen

-Lago de los cisnes APP (danza) - Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252) 20.30hs

Autora: Cecilia Gómez - Elenco: Cecilia Gómez, Raúl Antonio Fernández -Dirección general: Cecilia Gómez y Juan Pablo Sierra

-"Encajado" Fandango Teatro (Luis Viale 108) 20hs

Dramaturgia y dirección: Damián Travaglia - Actúan: Agustina Aguirre Aulestiarte, Nacho Del Vecchio Ramos, Daniela Gallotti, Candelaria Solmesky

- "Canto a Federico. El poeta regresa" (Pequeño concierto para duende y violonchelo) La Gloria (Yatay 890) 19hs.

De y por: María Marta Guitart, con Natalia Macera como chelista en escena.

-"Mi mamá soy yo" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 17hs

Dramaturgia y dirección Luciano Cazaux - Actúan: Martina Perret , Ana Praderío y Sofía Maluf.

- "Artista (de mierda) confiesa" - Espacio Lavallén (Solís 1125), 21hs.

Autoría: Rubén De León - Dirección: Juan Manuel Correa, Rubén De León - Actuación: Juan Manuel Correa

- "Lo que quieren las guachas" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 22.30hs

Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza - Actúan:

Ornella Fazio, Luciano Crispi, Iti el hermoso, Malena Ratner, Ignacio Peláez y Martina Bajour.

- "Parecen Lápices" - Teatro Vera Vera (Vera 108) - 20.30hs.

Autoría y dirección: Fernando Cellier - Actúan: Ricardo Tamburrano, Cecilia Tognola, Luis González, Daniela Brunfman, Christian García.

- "El chico de la habitación azul" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 17hs.

Autoría: Miguel Ángel Diani - Dirección: Enrique Dacal - Actúan: Hugo Men, Amancay Espíndola, Gabriel Nicola.

-"Cuarto de luna menguante" -Método Kairós (El Salvador 4530) 20.30hs.

Dramaturgia: Bárbara Abuaf y Matías Villanueva - Dirección: Néstor Caniglia - Actúan: Matías Villanueva y Bárbara Abuaf

- "Sin coronas ni responso" - La Gloria (Yatay 890) 21hs.

Dramaturgia: Gabriel Romio - Dirección Ariel Zappone - Actúan: Zulema Catania, Lucila Melillo, Stefanía Mellado y Daniel Volonté

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20.30hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

- "La pasión según G.H." - El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034) 18hs

Autoría: Clarice Lispector - Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez - Actuación: Mercedes Fraile

DOMINGO 18

MÚSICA

-Boom Boom Kid

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 19hs.

-Los Sacha (folclore)

Microestadio de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17hs Entrada libre.

-Bruno Arias

Microestadio de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

-Juan Penas / Zafarrancho / La Rompiente en Festival Facaff

CAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

-Mix Imperativo

The Roxy (AV Niceto Vega 5542) 20hs.

-Más música, más folclore. En vivo: Vidaleros + Rodri Medina + Las Voces Manseras

La Trastienda (Balcarce 460) 20hs.

-RojoBarceló + Luciano Larocca

La Tangente (Honduras 5317) 20hs

Música Clásica

-Claudio Espector (música de cámara) presenta Músicas Dedicadas

Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 17hs. Entrada libre

TEATRO

- "Las fugitivas" - La Pausa Teatral (Luis Viale 625), 18hs.

Autoría y dirección: Héctor Levy-Daniel - Actuación: Brenda Fabregat, Daniela Rizzo, Laura Silva.

- "Enero" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autora: Sara Gallardo - Dirección: Fedra - Actúa: Vanesa González

-"Tibio" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 18hs.

Dramaturgia y dirección : Mariano Saba - Actuación: Horacio Roca

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

-"Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia" - El Método Kairós (El Salvador 4530) 20hs.

Dramaturgia: Ivor Martinic - Dirección Mauro J. Pérez - Actúan: Elenco: Maia Muravchik, Graciela Pafundi, Cesar Repetto, Ailin Zaninovich

-"Yo me tengo que bañar y a nadie le importa" - Teatro Código Montesco (Gorriti 3956) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Juan Washington - Actúan: Nahir De Ciancio, Daniela Colucci, Patricio Franchi, Marcelo Pañale, Sergio Villarruel, Guillermo Bechthold, Leonardo Cook, Franco Mastropietro, Gastón Quiroga, Florencia Collaud, Marisa Picollo, Malena De Arregui, Carolina Faraci, Marisa Alfonso.

-"Juanas de fuego" - Muy teatro La Mueca (Cabrera 4255) 16hs.

Autoría: Carolina Vilar - Dirección: Mariana Morales.

-"Lo cotidiano" - ítaca complejo Teatral (Humahuaca 4027) 19hs.

Dramaturgia y dirección: Valeria Di Toto - Actúan: Daniela Catz, Matías Marshall -

- "Der Kleine Führer" - Teatro Sala de Máquinas (Lavalle 1145) 18hs.

Dramaturgia y Dirección: Eugenio Soto- Actúan: Pedro León Alonso, Vladimir Klink, Lucas Delgado, Jazmín Diz, Julia Pérez Ortego, Darío Pianelli, Karen Hawryliszy

- "Un almuerzo argentino" - Teatro Hasta Trilce (Maza 177), 13hs -Autoría y dirección: Bernando Cappa

Actúan: Rocío Ambrosoni, Trinidad Asensio, Gabriela Dey, Amílcar Ferrero, Pablo Fetis, Yamila Gallione, Franco Genovese, Federico Lozano, Melisa Omill, Guillermo Osuna, Horacio Pucheta, Lucila Rosende /Lucía Rossi.

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

-"El blues de Titì" - El Jufré Teatro Bar (Jufré 444) 18hs.

Autoría: Daniel Roy Berlfein - Dirección: de Flor Yadid, - Actúan: Dani Surasky, Martín Gallo y Natasha Zaiat.

- "Los Recortado" - Nun Teatro (Juan Ramírez de Velazco 419) 19hs.

Autoría: Luis Longhi - Dirección: Natacha Delgado - Actúan: Mariano Cáceres - Natalia Chiesi -Rosario Albornoz -Rober Segura

- "Aceite de mariposa" - La Gloria (Yatay 890) 19hs.

Autoría: Thelma Demarchi y Ricardo Lago Oliveira - Actúa: Thelma Demarchi.

- "Más bello que la muerte" - Teatro Anfitrión (Venezuela 3340) 18hs.

Autoría: Sonia Novello - Dirección: Claudia Mac Auliffe - Actúan: Osqui Ferrero, Sonia Novello, Alejandro Vizzotti.

- "El hombre de acero" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) 18.30hs

Autoría y dirección: Juan Francisco Dasso - Actúa: Marcos Montes

- "Buenos Aires épica". - El Crisol Teatro (Malabia 611) 20.30hs

Texto y Dirección: Manuel Santos Iñurrieta - Actrices: Marina García, Lucía Salatino, Clara Barreira, Diana Kamen y María Belén Ezquerra.

LUNES 19

TEATRO

-"El cazador y el buen nazi" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 20.30hs.

Dramaturgia: Mario Diament - Dirección: Daniel Marcove - Actúan: Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio

- "Azul y la Navidad" - El Galpón de Guevara (Guevara 326) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Lorena Román - Actúan: Eugenia Guerty, Mayra Homar, Pablo Finamore, Guido Botto Fiora, Marco Gianoli, Luciana Grasso y Carolina Unrein.

MARTES 20

MÚSICA

-Fito Páez (rock) presenta El amor 30 años después del amor tour

Movistar Arena (Humboldt 450) 20hs.

-Las Pastillas del Abuelo (rock)

Estadio Luna Park (Madero 470) 21hs.

-Lucy Patané (rock)

Auditorio Nacional del CCK (Srmiento 151). 14hs. Entrada libre.

-Sara Hebe (rock y urbano)

Auditorio Nacional del CCK (Srmiento 151). 17hs. Entrada libre.

-Bandalos Chinos

Auditorio Nacional del CCK (Srmiento 151). 20hs. Entrada libre.

-Darío Acosta Teich Qyinteto (experimental)

Bebop Club (Uriarte 1658), 20.30hs.

TEATRO

- "El amor es una mierda" - Teatro Piccadero (Pedro Enrique Santos Discépolo 1857) 20hs

Dramaturgia y Dirección Cecilia Meijide - Actuación Vanesa Maja

- "La débil mental" - Área 623 (Pasco 623) 20hs.

Idea: Cristina Banegas - Adaptación: Cristina Banegas, Ingrid Pelicori y Claudia Cantero - Dirección: Carmen Baliero - Actúan: Ingrid Pelicori y Claudia Cantero.

- "Tarascones" - Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343), 20.30hs

Autor: Gonzalo Demaría - Dirección: Ciro Zorzoli - Actúan: Alejandra Flechner, Paula Barrientos, Eugenia Guerty, Susana Pampín

- "9.81" - Teatro Calibán (México 1428 PB 5) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Norman Briski - Actúan: Sergio Barattucci, Guillermo Bechthold, Vanesa Bollea, Daniela Colucci, German Cunese, Tomás Finkelstein, Luigi Longone, Guadalupe Mesples, Helena Pérez, Maximiliano Pinget, Romeo Saint-phard.

- "Libertad Privada" - Inboccalupo (Virrey Arredondo 2495), 20.30hs.

Dramaturgia y dirección: Carolina Solari - Actuación: Silvia Dietrich - Silvia Trawier - Santiago Vicchi.

MIÉRCOLES 21

MÚSICA

-Damas Gratis festeja 22 años

Estadio Luna Park (Madero 470) 21hs.

-Fito Páez (rock) presenta El amor 30 años después del amor tour

Movistar Arena (Humboldt 450) 20hs.

-Orquesta Fernández Fierro en Festival Facaff

Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

-Panchito Villa + Ponfe

La Tangente (Honduras 5317) 20hs

-Destruction. banda invitada: Burning Witches

Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 18hs.

- La Orquesta Sinfónica Nacional interpreta música argentina y americana

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada libre

-Sónico (música de cámara)

Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 14hs. Entrada libre

TEATRO

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Conurbano cotidiano" - El galpón de Guevara (Guevara 326) 21hs.

Dramaturgia y dirección: Santiago Gobernori - Actúan: Victoria Baldomir, Nicolás Giménez, Sabrina Zelaschi.

-"Cuerdas - Picadilly Teatro (Av. Corrientes 1524) 21hs

Dramaturgia: Bárbara Colio - Elenco: Francisco González Gil, Juan Martín Zubiri, Sebastián Dartayete - Dirección general: Manuel González Gil

-"Gira Trunca" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Autoría: Sandra Franzen - Dirección: Sergio Grimblat - Elenco : Denise Cotton y Karen Koch

- "Dios me odia" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Victoria Sarchi - Actúan: Matías Broglia (Marcelo), Fausto Guerra (Rodrigo), Lourdes Invierno (Nina), Victoria Sarchi (Florencia).

- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

JUEVES 22

MÚSICA

-Negro Falótico (boleros)

Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

-Rompelo Tano, homenaje en el centenario de Osvaldo Ruggiero

en Festival Facaff

Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

-Ella & Louis 65 años después (tributo)

Bebop Club (Uriarte 1658), 22.30hs.

-Miles 50's (tributo)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs

-El Doctor (trap)

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs.

-K4

La Tangente (Honduras 5317) 20hs

TEATRO

-"Como si la vida fuese un momento pacífico y estable" - Sala Cortázar Paseo La Plaza- 20.30hs.

Autor: Dardo Dozo - Dirección: Dardo Dozo y Claudia Kricun - Actúa: Melina Petriella - "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

-"Instalaciones dramáticas para una poesía" -CC de la Cooperación (avenida Corrientes 1543) 22hs

Dramaturgia y Dirección de Sol Pavéz - Actúan: Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Yanina Gruden, Natalia Casielles.

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Yo no quería morir antes que vos" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Dramaturgia: Magalí Meliá Elenco - Dirección Lorena Romanin - Actúan: Sebastián Blanco Leis, Débora Longobardi, Magalí Meliá

- "Las irresponsables" -Teatro Astros (Corrientes 746) 20.30hs. Repite: sábados 20.30 y 22hs - Domingos 20hs

Autoría y dirección: Javier Daulte - Actúan: Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum

- "La Asamblea de los espíritus" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20.30hs

Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer - Actúan: Analía Judith Ayala, Macarena Cuello, Juan Uriel Dujo, Guadalupe Durante, Camila Ferro, Arturo Andrés Galacho, Lucia González, Mara Guerra, Gerónimo Gutiérrez, Martín Juareguilorda, Alexia Martinovich

- "El Amateur, segunda vuelta" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 20hs.

Autoría: Mauricio Dayub - Dirección: Luis Romero - Actúan: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi.

