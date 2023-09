La Fiscalía de Ciberdelitos de Salta advirtió sobre la venta de tickets falsos para el concierto que la cantante María Becerra tiene programado en el estadio Padre Ernesto Martearena, de la capital provincial, para el próximo 20 de octubre.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que la fiscal penal Sofía Cornejo, de la Fiscalía de Ciberdelitos, fue quien alertó a la comunidad sobre un aumento significativo en las estafas relacionadas con la venta de entradas falsas para el recital de María Becerra en la capital salteña.

Se trata de una página web que simula ser la plataforma oficial para estafar con la supuesta venta de entradas, tratando de engañar a los seguidores de la popular cantante argentina.

Ese sitio promociona precios que no son los oficiales del evento, al tiempo que habilitó una cuenta de Mercado Pago para recibir las transferencias por el pago de las supuestas entradas, pero aquellos que compren sus tickets por ese medio no podrán ingresar al show, ya que no recibirán el acceso necesario.

Por ello, Cornejo emitió algunas recomendaciones fundamentales para que la comunidad pueda protegerse de posibles fraudes al adquirir entradas para eventos de esta naturaleza, e instó a los interesados a adquirir sus tickets exclusivamente a través de plataformas oficiales y reconocidas, que suelen contar con medidas de seguridad y garantías de autenticidad.

Asimismo, señaló que, al realizar la compra en línea, es necesario asegurarse de ingresar directamente a la página web oficial del evento o de la empresa encargada de la venta de entradas, evitando siempre los intermediarios no autorizados.

En tanto, aconsejó tener precaución ante individuos o entidades que afirmen tener relaciones especiales o privilegiadas con la empresa de venta de entradas, y verificar siempre la legitimidad de estos intermediarios antes de hacer cualquier transacción.

Por otro lado, la fiscal pidió evitar hacer clic en enlaces compartidos a través de correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea, que son los métodos que suelen utilizar los estafadores para redirigir a sitios web fraudulentos.

En este marco, la fiscalía hizo un llamado a la comunidad para que siga estas recomendaciones y comparta esta información con familiares y amigos, con el fin de evitar ser víctima de fraudes en la compra de entradas. (Télam)