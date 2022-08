Con una larga trayectoria como actor pero también como productor al frente de Pol-ka y como director artístico de eltrece, además de hablar de “30 noches con mi ex”, la película que lo tiene en su doble rol de director y protagonista, Adrián Suar dio algunas definiciones sobre la televisión y sobre figuras clave como Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand.

Tinelli

-Lo veo bien, me gusta mucho el formato de “Canta conmigo ahora”, es distinto a lo que venía haciendo. Marcelo está tratando de encontrar entre lo que es el formato y su estilo, ya va a encontrar el tono justo.

-Este año le puse todo lo mejor, todo el apoyo. Él entiende la televisión, es un hombre de la televisión, con 10 o 12 puntos es un programa para todo el año, si es menos nos sentaremos a hablar como hablamos siempre, con honestidad. Mi oficio es tratar de mejorar los programas.

-Hace 20 años que dicen nuestra relación está desgastada. Cuando no rendía pasó lo que pasa en todos los canales, tomé las decisiones que tengo que tomar como programador y terminó a las once y media de la noche.

Mirtha

Va a arreglarse su contrato, va a arreglarse. Había 15 puntos que comprenden lo económico, dónde va a grabar, los PNT (Publicidad no tradicional). Y sí, obvio, siempre hablamos de Mirtha y Juana (Viale), de las dos. Van a volver en septiembre.

Televisión abierta

La televisión abierta no se va a morir nunca, todo lo que pasa fuerte en la tele se replica en redes, todos se nutren de la tele.

Streaming

Las plataformas llegaron para ayudar, empujar, son una fuente de trabajo para muchas productoras que a lo mejor, no tenían espacio en la televisión abierta porque no hay suficiente dinero para las ficciones. Hay que tratar de hacer el mejor trabajo y cuidarlas para que no se vayan y sigan apostando. (Télam)