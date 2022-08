(Por Hugo F. Sánchez) El actor y productor Adrián Suar, quien el próximo jueves estrenará "30 noches con mi ex", su primera película como director, aseguró que para él "ya es la gloria que la gente salga del cine y charle" sobre su trabajo.

La película asume el desafío de llevar adelante una comedia que tiene como protagonista a una paciente con una enfermedad mental, interpretada por Pilar Gamboa.

"Hace rato que estoy pensando en dirigir y sentí que esta era la historia ideal para arrancar", contó Suar a Télam.

"30 noches con mi ex", escrita por Pablo Solarz y producida por Patagonik, está centrada en El Turbo (Suar), dueño de una financiera sin tiempo para otra cosa que los negocios, que debe hacerse cargo de la externación de La Loba (Gamboa), su exesposa que luego de una larga estadía en una clínica psiquiátrica, pasará 30 días con él y la hija que tienen en común (Rocío Hernández) en su casa, antes de afrontar la reinserción plena en la sociedad.

"Ideológicamente no creo en eso que algunos temas no se pueden abordar en la comedia", aclara el flamante director, que con inusitada humildad confiesa, "no siento que el cine que hago yo quede en la memoria de por vida, para mí ya es la gloria que la gente salga del cine y charle sobre la película".

-Télam: ¿Cuál fue la razón para ponerte por primera vez detrás de la cámara con una película que además, enfrenta el desafío de ser una comedia dramática que tiene como eje la enfermedad mental?

-Adrián Suar: Hace rato que estoy pensando en dirigir y cuando comenzamos a hablar con Pablo (Solarz), el autor del guión, sentí que ésta era la historia ideal para arrancar.

Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa el tema de la salud mental, con una mujer que padece esto pero que está saliendo, con una patología que entre otras cosas tiene problemas esquizo afectivos y la hipersexualidad, con el desafío de tratar de hacer una película que no sea oscura. Porque está el humor, la licencia de la comedia, aunque después, a medida que la película avanza, está la enfermedad y toda la problemática que teníamos pendiente entre el personaje de Pilar (Gamboa) y el mío, es decir, La Loba con El Turbo, el drama de la relación, un aspecto que abordamos con mucho asesoramiento profesional.

-T: ¿Creés que se puede tocar cualquier tema desde la comedia?

-AS: Ideológicamente no creo en eso que algunos temas no se pueden abordar en la comedia, desde el género se han contado muchas cosas, como ejemplo está Chaplin, que abordo Hitler. También está el humor negro, el tema es si está bien hecho no.

Ojalá que la película sirva para ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, yo no siento que el cine que hago yo quede en la memoria de por vida, para mí ya es la gloria que la gente salga del cine y charle sobre la película.

-T: ¿Te gustaría que además de la masividad, tus películas sean consideradas en otros ámbitos, como por ejemplo los festivales de cine?

-AS: No, creo que tendría que hacer otro tipo de películas. No creo que los festivales legitiman mi condición artística, aunque claro que me gustaría que una película mía vaya ahí, me encantaría vivir esa experiencia. Creo que esta película es una película que podría estar en algún tipo de festival, es parecida a otras mías pero distinta, es una de las buenas películas mías.

-T: La película habla de los vínculos pero se despega del amor romántico.

-AS: En el vínculo de pareja todavía hay muchas posibilidades de contar al amor. Fue una decisión que yo sabía que iba ser acertada, porque no quería, no me imaginaba un final feliz. Bah, la película presenta un final feliz pero no el clásico, me pareció que eso era lo más lógico e iba a tener más originalidad.

-T: ¿Cuáles son los realizadores que tenés como referentes en tu primera experiencia como director?

-AS: Los que marcaron mi carrera y que fui viendo como director fueron Steven Spielberg, Woody Allen, David Lynch, Martin Scorsese, directores que fueron marcando un cine muy distinto a lo que hacía el resto.

-T: ¿En qué se diferencia "30 noches con mi ex " del resto de tus películas como protagonista?

-AS: Tiene un tono parecido a las comedias románticas o si se quiere, comedia de enredos, pero a diferencia por ejemplo de "Corazón loco", "Dos más dos" o "Me casé con un boludo", creo que al tocar el tema de la salud mental, si bien es comedia también tiene lo otro que es la profundidad de los vínculos.

-T: ¿Por qué elegiste a Pilar Gamboa para acompañarte?

-AS: Cuando estaba pensando en quién iba a interpretar a La Loba, me acercaron el nombre de Pilar, que ya conocía, y ahí me dije, "si, totalmente, es ella". Sabía que podía llevar a buen puerto su personaje y no me equivoqué porque la rompe.

Y todos están muy bien, cuando se terminó de armar el elenco, yo sabía que íbamos a hacer una gran comedia porque los conozco.

-T: Con la pandemia se potenció el fenómeno de las plataformas y el cine argentino en salas no logra traccionar una cifra significativa de público. ¿Te preocupa este panorama frente al estreno en salas de la película, evaluaste que la película vaya al streaming?

-AS: Lo pensé, pero la gente de Disney me convenció de estrenar en cines. Por este panorama que describís, las plataformas son un resguardo pero a la vez también es un lugar de masividad. Ahora, cuando me senté y vi la película terminada en una pantalla gigante, escuché el sonido… el cine es ahí, en el cine. (Télam)