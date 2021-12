La serie de HBO sobre el equipo de básquet de Los Angeles Lakers en los ochenta se llamará "Winning Time" y estará producida y dirigida por Adam McKay y protagonizada por John C. Reilly, Adrien Brody, Sally Field y Quincy Isaiah.

El proyecto, que hoy presentó su primer trailer y develó su título, se estrenará en marzo y narrará la hegemonía en la NBA del equipo californiano liderado por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en los ochentas, basado en el libro de Jeff Pearlman "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty", informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Reilly interpretará al dueño de los Lakers, Jerry Buss; Isaiah estará en el rol de Magic Johnson; Jason Clarke será el manager Jerry West y Adrien Brody encará al entrenador Pat Riley.

La serie, que contará la historia detrás de los cinco campeonatos ganados por los Lakers con foco en los personajes que definieron un antes y un después en la historia del básquet, tendrá entre su elenco además a Sally Field, Jason Segel y Gaby Hoffman.

MIRÁ TAMBIÉN Los Espíritus: Los derechos de autor son más del cosmos que de los músicos

El showrunner será Max Borenstein, creador de la serie junto a Jim Hecht, y ambos serán además productores ejecutivos con McKay. (Télam)