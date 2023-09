La cantante estadounidense Cher fue acusada de contratar a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo, Elijah Blue Allman, de 47 años, quien se encontraba en una habitación de hotel junto con su esposa cuando cuatro personas entraron para llevárselo. Tras esta situación, Marieangela King, la nuera de Cher, acusó a la cantante frente al tribunal de Los Ángeles el pasado 4 de diciembre de 2022, dos días después del supuesto secuestro. En la declaración, King aseguró que ella y su esposo estaban intentando recomponer su matrimonio en el Chateau Marmont Hotel cuando cuatro hombres ingresaron en la habitación y lo sacaron. La mujer reveló que el propio secuestrador le confesó que eran enviados por Cher

"Uno de los cuatro hombres que lo llevaron me dijo que fueron contratados por la madre de él", declaró King y añadió: "Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que él esté bien y quiero lo mejor para mi esposo". Además, sostuvo que desconoce dónde está su esposo: "Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido

Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con él, que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que tampoco tiene acceso a su teléfono". Los motivos por los que la intérprete de "Believe" habría raptado a su hijo serían para internarlo en un centro de rehabilitación

El personal del hotel se habría comunicado con la cantante para avisarle que su hijo pasaba la mayor parte del tiempo bajo los efectos de sustancias. Posteriormente, el hijo menor de Cher y el fallecido músico Gregg Allman fue internado en un centro de Pasadena, en California

Según confesó Allman en su momento, tenía problemas con la heroína. AO/GAM NA