JUEVES 4

MÚSICA

-Divididos (rock)

Luna Park (Madero 470) 21hs.

- Santiago Motorizado (rock)

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 19hs.

- Viva Elástico (psicodelia pop rock) presenta "Al fin será"

La Trastienda (Balcarce 460) 20hs.

- Tyhone Vaughan (blues internacional)

Bebop Club ( (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.

- Daniela Horovitz presenta "Canto Rebelde"

Pista Urbana (Chacabuco 874) 20hs.

- María Rosa Yorio (rock)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.

- Patricio Noval & Juan Martínez

Hasta Trilce (Maza 171) 21hs.

- Romina Fuchs Quartet & Strings (jazz)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20hs.

-Pablo Covacevich presenta "Mi guitarra en buenas manos"

Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

- Envidia + Sol Zurita (indie)

Cave Canem (Chile 308) 20hs. - Entrada libre

-Tres Latin Jazz (jazz)

Las Violetas (Avenida Rivadavia 3899) 21hs.

- Camionero (rock)

Ciudad Gatos (Calle 17 1846, La Plata) 21hs

- Ariel "Zurdo" Araoz presenta The Left Side of the Blues

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 22.30hs.

Música Clásica

Martha Noguera (piano) integral Sonatas Beethoven

Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452) 20hs.

TEATRO

- "Las irresponsables" -Teatro Astros (Corrientes 746) 20.30hs. Repite: sábados 20.30 y 22hs – Domingos 20hs

Autoría y dirección: Javier Daulte - Actúan: Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum

- "La Asamblea de los espíritus" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20.30hs

Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer - Actúan: Analía Judith Ayala, Macarena Cuello, Juan Uriel Dujo, Guadalupe Durante, Camila Ferro, Arturo Andrés Galacho, Lucia González, Mara Guerra, Gerónimo Gutiérrez, Martín Juareguilorda, Alexia Martinovich

- "El Amateur, segunda vuelta" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 20hs.

Autoría: Mauricio Dayub - Dirección: Luis Romero - Actúan: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi.

VIERNES 5

MÚSICA

- Ricardo Arjona (romántico)

Movistar Arena (Humboldt 450) 21.30hs.

-Divididos (rock)

Luna Park (Madero 470) 21hs.

- Brian Chambouleyron (canciones) presenta "C'est Moi"

Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 19 hs. Entrada libre

- Juan Cruz de Urquiza Quinteto (jazz)

Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525) 19hs. Entrada libre

- Javier Calamaro (rock)

Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) 21.30hs.

- Ismael Serrano (cantautor español)

Teatro Ópera Orbis (Av. Corrientes 860) 21hs.

- NDEZ Trío (jazz)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20hs

- Remember Chet

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 22.30.

- Orquesta del Tango de Buenos Aires

Usina del Arte (Caffarena, 1) 20hs. Entrada libre

- Willie Jones III Quartet (jazz)

Bebop Club (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.

- Filosojazz con Grisel D´angelo y Julián Fava

Bebop Club (Uriarte 1658) 23.59hs.

- Flopa y Manza (canciones)

La Cúpula del CCK (Sarmiento 151) 19 hs. Entrada libre

-Orquesta Nacional de Música Argentina con Víctor Lavallén

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20 hs. Entrada libre

- Tati Díaz Bonilla (pop)

La Tangente (Honduras 5317) 20hs.

- Los Pérez García (pop rock)

La Trastienda (Balcarce 460) 21hs.

- Maite Fleischmann (acústica latinoamericana)

Hasta Trilce (Maza 171) 21hs.

- Frith (música tradicional de Irlanda y Escocia)

Hasta Trilce (Maza 171) 22.30hs.

-Luis Salinas (latin y música argentina)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.

- Mauro Conforti & La Vida Marciana (canciones)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.

- Nelson (power trío)

Humboldt (Humboldt 1358) 20hs

Música Clásica

-Dúo Schuster Brass (chelo y piano)

Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

-Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con Simon Trpčeski como pianista será el invitado

Teatro Colón (Libertad 619) 20hs.

TEATRO

- "Meraviglioso" - La Carpintería (Jean Jaurés 858) 22.30hs

Dramaturgia: Marina Barbera y Lucas DI Giorgio - Dirección: Marina Barbera - Actuación: Lucas Di Giorgio

- "Shamrock" - Teatro Becket (Guardia Vieja 3556), 20hs.

Autoría: Brenda Howlin - Dirección: Nano Zyssholtz -Actúan: Alejandro Gigena, Carolina Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff.

-"No tengo tiempo" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: María Pía López - Dirección: Cintia Miraglia - Actúan:

Carolina Guevara y Leticia Torres

- "Habitación Hamlet" - Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) - 20hs. Repite sábados y domingos 19.30hs.

Actuación y Dirección: Pompeyo Audivert.

- "Piedra sentada, pata corrida" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 22hs

Autoría y dirección: Ignacio Bartolone - Actuación: Jesús Catalino, Jorge Eiro, Cristian Jensen, Cristina Lamothe, Facundo Livio Mejías, Eugenio Schcolnicov.

- "Aquellas mujeres" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759), 20hs.

Autoría: Sebastián Irigo y Teresa Donato - Dirección: Sebastián Irigo - Actúan: Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.

- "Las Costureras. Un melodrama pueblerino" - El Crisol Teatro (Malabia 611) 21hs

Dramaturgia y actuación: Gabriela Ainstein y Renata Aiello - Dirección: Lucía Szlak.

- "La conducta de los pájaros" - Teatro Calibán (México 1428 PB 5) 20hs.

Autoría: Vicente Muleiro y Norman Briski - Dirección: Norman Briski - Actúan: Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Moreno y Eliana Wassermann.

- "Y luego la calma" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 20.30hs.

Autora: Daniela Pantano - Dirección: Dennis Smith - Actúan: Daniela Pantano y Javier Niklison

- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 22hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

- "La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección: Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.

- "La boca amordazada" - Area 623 (Pasco 623) 21hs.

Autoría: Patricia Zángaro - Intérpretes: Estel Gómez - Dirección:

Gustavo Insaurralde

-"El alemán que habita en mí" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22hs.

Dramaturgia y dirección: Alejandro Genes Radawski - Actúan: Lujan Bournot, Natalia De Elía, Cecilia De Paoli, Valen Gagliardi, Carlos Kusznir, Milagros Plaza Díaz.

SÁBADO 6

MÚSICA

-Mederos Trío y Cuarteto Cedrón

Torquatto Tasso (Defensa 1575) 22hs

- Los Auténticos Decadentes (canciones)

Luna Park (Av. Eduardo Madero 470) 21hs.

- Amelita Baltar (tango) presenta 60 años con la música

Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525) 19hs. Entrada libre

- Cecilia Todd (canción venezolana) con Teresa Parodi

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20 hs. Entrada libre

- Ismael Serrano (cantautor español)

Teatro Ópera Orbis (Av. Corrientes 860) 21hs.

- Willie Jones III Quartet (jazz)

Bebop Club (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.

- Juan Carlos Baglieto junto a Gena Vignaroli

Spazio Morrigan (Elordi 39, Neuquén), 18hs.

- Mimi Maura presenta "Alma adentro"

ND Ateneo (Paraguay 918) 20hs.

- Prófugos Tributo a Soda Stereo

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 860) 21hs.

- Ricardo Arjona (romántico)

Movistar Arena (Humboldt 450) 21.30hs.

- Verónica Condomí y Matías Betti (canción folclórica)

Pista Urbana (Chacabuco 874) 21hs.

-Ludmila Fernández (jazz) presenta Celebrating Carmen McRae: de Monk a Jobim

Circe (Gral. Manuel A.Rodríguez 1559) 20hs

-Horcas (rock)

Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 19hs.

- Fiesta La Reina en vivo Viejas Locas por Fachi y Abel + La Base, DJ Coneja

Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 23.59hs.

- Olimpeña: Don Olimpio

Dumont 4040 (Santos Dumont 4040) 21hs.

- Los Pérez García (pop rock)

La Trastienda (Balcarce 460) 23.30hs.

- Eterna Inocencia (rock) presenta Cuando abran las flores

Teatro Opera La Plata ( Calle 58 al 750, La Plata) 20hs.

- La Grande (percusión)

Microestadio de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- 1444 (banda de improvisación)

Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17hs Entrada libre.

- Javier Lozano Urban Mode

Bebop Club (Uriarte 1658) 00.30hs.

- Javier Malosetti y La Colonia (jazz y funk)

Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Malicia (rock)

El Teatrito (Sarmiento 1752) 19hs.

- Compañeros del Vino (canciones) presentan Sos Canción

Club Atllético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

- Quinteto Negro La Boca (tango nuevo)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.

- Rodrigo Montero (folclore)

Pista Urbana (Chacabuco 874) 17hs. A la gorra

-Sout to Jazz

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20hs y 22.30.

-Eche (rap)

Humboldt (Humboldt 1358) 22hs

Música Clásica

-El Cuarteto de Amigos interpreta a Beethoven y Gianneo

Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 621) 17hs.

-Versión para niños de la ópera "El elixir de amor"

Teatro Colón (Libertad 621) 11hs.

- Opera Nabucco (Versión de Cámara con Piano)

Salón Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 16hs.

- Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín"

Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 18hs.

TEATRO

- "Rota" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: Natalia Villamil - Dirección: Mariano Stolkiner - Actuación: Raquel Ameri

- "Los miedos" - Teatro El Grito (Costa Rica 5459) - 20hs.

Dirección: Ale Gigena -Actúan: Javier Abril, Débora Nishimoto, Camila Peralta, María Soldi, Max Suen, Luciana Lifschitz, Lautaro Bakir, Sofia Brihet, Magdalena Cambiaso, Yasmin Eisenberg, Román Martino, Franco Quercia - Músicos:Juan Lepíscopo, Federico Pellegrini, Joaquín Vitola

- "De Interpretatione" - Teatro Belisario (Av. Corrientes 1624) 22hs

Dramaturgia e interpretación: Marcelo Savignone.

- "El tipo" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 20hs

Autoría y actuación: Lisandro Penelas - Dirección: Ana Scannapieco.

-"Encajado" Fandango Teatro (Luis Viale 108) 20hs

Dramaturgia y dirección: Damián Travaglia - Actúan: Agustina Aguirre Aulestiarte, Nacho Del Vecchio Ramos, Daniela Gallotti, Candelaria Solmesky

- "Artista (de mierda) confiesa" - Espacio Lavallén (Solís 1125), 21hs.

Autoría: Rubén De León - Dirección: Juan Manuel Correa, Rubén De León - Actuación: Juan Manuel Correa

- "Lo que quieren las guachas" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 22.30hs

Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza - Actúan:

Ornella Fazio, Luciano Crispi, Iti el hermoso, Malena Ratner, Ignacio Pelaez y Martina Bajour.

- "Parecen Lápices" - Teatro Vera Vera (Vera 108) - 20.30hs.

Autoría y dirección: Fernando Cellier - Actúan: Ricardo Tamburrano, Cecilia Tognola, Luis González, Daniela Brunfman, Christian García.

- "El chico de la habitación azul" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 17hs.

Autoría: Miguel Ángel Diani - Dirección: Enrique Dacal - Actúan: Hugo Men, Amancay Espíndola, Gabriel Nicola.

- "El juego de la silla" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 22.15hs

Autoría: Ana Katz - Dirección: Mauro J. Pérez Actuación: Anita Balduini, Julieta Correa Saffi, Gaby Julis, Graciela Pafundi, Miguel Sorrentino, Sebastián Tornamira, Pablo Viotti.

- "La noche se está muriendo" - Teatro El Crisol (Malabia 611), 22hs.

Autoría: Martín Ortiz - Dirección Martín Ortiz y Jorgelina Herrero Pons - Actúan: Lorena Szekely y Mario Petrosini

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20.30hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

- "La pasión según G.H." - El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034) 18hs

Autoría: Clarice Lispector - Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez - Actuación: Mercedes Fraile

DOMINGO 7

MÚSICA

- Las Pelotas (rock)

Luna Park (Av. Eduardo Madero 470) 21hs.

- Ismael Serrano (cantautor español)

Teatro Ópera Orbis (Av. Corrientes 860) 20hs.

- Ricardo Arjona (romántico)

Movistar Arena (Humboldt 450) 21.30hs.

- Alejandro Franov (música instrumental) presenta Franovni

La Catedral (Sarmiento 4006) 19hs.

- Pachi Herrera (música andina)

Microestadio de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Peteco Carabajal (folclore)

Microestadio de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Cítrico (canciones)

Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Gabriel Palatchi Trío (jazz)

Salón de Honor del CCK (Sarmiento 151) 18 hs. Entrada libre

- Lucrecia Merico presenta (tango, boleros, zambas) "En Amor Ando"

Pista Urbana (Chacabuco 874) 18hs.

- Al Solo & The Bastas (pop), banda invitada: Efecto Reflejo

La Trastienda (Balcarce 460) 19hs.

- Héctor Romero presenta Flamenco sin fronteras

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs

- Ivo Colonna (canciones)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20hs.

Música Clásica

-Cuarteto de Cuerdas La Rueda de la Luna

Sala Argentina del CCK (Sarmiento 1515) 18hs. Entrada libre

- Trío Jáuregui-Bragato-Griggio Homenaje a César Franck

Usina del Arte (Caffarena, 1) 11.30hs., entrada gratis.

TEATRO

- "Enero" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autora: Sara Gallardo - Dirección: Fedra - Actúa: Vanesa González

- "Las fugitivas" - La Pausa Teatral (Luis Viale 625), 18hs.

Autoría y dirección: Héctor Levy-Daniel - Actuación: Brenda Fabregat, Daniela Rizzo, Laura Silva.

- "Las manos sucias" - Sala Casacuberta- Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autor: Jean Paul Sartre - Dirección: Eva Halac - Actúan: Daniel Hendler, Guido Botto Fiora; Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti, Ramiro Delgado.

-"Las fugitivas" - El Crisol Teatro (Malabia 611) 18hs,

Dirección: Héctor Levy-Daniel - Actúan: Brenda Fabregat, Daniela Rizzo y Laura Silva.

- "Der Kleine Führer" - Teatro Sala de Máquinas (Lavalle 1145) 18hs.

Dramaturgia y Dirección: Eugenio Soto- Actúan: Pedro León Alonso, Vladimir Klink, Lucas Delgado, Jazmín Diz, Julia Pérez Ortego, Darío Pianelli, Karen Hawryliszy

- "Un almuerzo argentino" - Teatro Hasta Trilce (Maza 177), 13hs -Autoría y dirección: Bernando Cappa

Actúan: Rocío Ambrosoni, Trinidad Asensio, Gabriela Dey, Amilcar Ferrero, Pablo Fetis, Yamila Gallione, Franco Genovese, Federico Lozano, Melisa Omill, Guillermo Osuna, Horacio Pucheta, Lucila Rosende /Lucía Rossi.

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

- "Los Recortado" - Nun Teatro (Juan Ramírez de Velazco 419) 19hs.

Autoría: Luis Longhi - Dirección: Natacha Delgado - Actúan: Mariano Cáceres - Natalia Chiesi -Rosario Albornoz -Rober Segura

- "Pero estás del otro lado" - Hasta Trilce (Maza 171) 16.30hs.

Autoría y dirección: Luciano Cohen, Nicolás Di Lorenzo - Actúan: Josefina Fernández, Mariela Passeri, Poli Pintos, Lucía Rivarola, Oriana Scarano.

- "Más bello que la muerte" - Teatro Anfitrión (Venezuela 3340) 18hs.

Autoría: Sonia Novello - Dirección: Claudia Mac Auliffe - Actúan: Osqui Ferrero, Sonia Novello, Alejandro Vizzotti.

- "El hombre de acero" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) 18hs

Autoría y dirección: Juan Francisco Dasso - Actúa: Marcos Montes

- "Discepolín, fanático arlequín" - Espacio Experimental Leónidas Barletta (Diagonal Norte 943) 17hs.

Autoría y actuación: Daniel Casablanca - Dirección: Guadalupe Bervih.

- "Buenos Aires épica". - El Crisol Teatro (Malabia 611) 20.30hs

Texto y Dirección: Manuel Santos Iñurrieta - Actrices: Marina García, Lucía Salatino, Clara Barreira, Diana Kamen y María Belén Ezquerra.

LUNES 8

MÚSICA

- La Bomba de Tiempo (percusión)

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3313) 20hs.

TEATRO

- "Azul y la Navidad" - El Galpón de Guevara (Guevara 326) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Lorena Roman - Actúan: Eugenia Guerty, Mayra Homar, Pablo Finamore, Guido Botto Fiora, Marco Gianoli, Luciana Grasso y Carolina Unrein.

MARTES 9

MÚSICA

-Pablo Mainetti Quinteto (tango)

Pista Urbana (Chacabuco 874) 20hs.

- Tony Moliterni Ensamble interpreta Frank Zappa

Bebop Club (Uriarte 1658), 20.30hs.

- L'Elisir d'amore (ópera)

Teatro Colón (Libertad 619) 20hs.

TEATRO

- " Tick, Tick...Boom! (musical) - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) - 20.30hs.

Autoría: Jonathan Larson - Dirección: Ariel Del Mastro - Actúan: Federico Couts, Lucien Gilabert y Pedro Velázquez

- "La débil mental" - Area 623 (Pasco 623) 20hs.

Idea: Cristina Banegas - Adaptación: Cristina Banegas, Ingrid Pelicori y Claudia Cantero - Dirección: Carmen Baliero - Actúan: Ingrid Pelicori y Claudia Cantero.

- "Tarascones" - Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343), 20.30hs

Autor: Gonzalo Demaría - Dirección: Ciro Zorzoli - Actúan: Alejandra Flechner, Paula Barrientos, Eugenia Guerty, Susana Pampín

- "9.81" - Teatro Calibán (México 1428 PB 5) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Norman Briski - Actúan: Sergio Barattucci, Guillermo Bechthold, Vanesa Bollea, Daniela Colucci, German Cunese, Tomás Finkelstein, Luigi Longone, Guadalupe Mesples, @wandy_murga, Helena Pérez, Maximiliano Pinget, Romeo Saint-phard.

- "Libertad Privada" - Inboccalupo (Virrey Arredondo 2495), 20.30hs.

Dramaturgia y dirección: Carolina Solari - Actuación: Silvia Dietrich - Silvia Trawier - Santiago Vicchi.

- "Lo quiero ya" - Sala Pablo Neruda, Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 21hs.

Libro: Marcelo Caballero y Martín Goldber - Dirección general y puesta en escena: Marcelo Caballero - Actúan: Julián Pucheta, Elis García, Karina Barda, Federico Fedele, Victoria Condomi, Pablo Turturielo, Luana Pascual, Lucien Gilabert, Lala Rossi, Julián Rubino, Julieta Rapetta, Renzo Morelli y Camila Ballarini

MIÉRCOLES 10

MÚSICA

- Ricardo Arjona (romántico)

Movistar Arena (Humboldt 450) 21hs.

- Trío Oriental (jazz)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20:30 hs.

- María Paula Godoy y La Cangola Trunca (música popular)

Teatro Cervantes (Libertad 815) 21hs.

- Adrián Iaies (jazz) presenta Tango Solo Piano

Bebop Club (Uriarte 1658), 20hs.

- Alambre González y Amigos (blues) presenta Manos Negras Blues Night

Bebop Club (Uriarte 1658), 22.30hs.

Música Clásica

-Amalia Pérez y Marcelo Balat (flauta y piano, clásica)

Sala Argentina del CCK (Sarmiento 151) 14hs Entrada libre

- Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs Entrada libre

TEATRO

- "Conurbano cotidiano" - El galpón de Guevara (Guevara 326) 21hs.

Dramaturgia y dirección: Santiago Gobernori - Actúan: Victoria Baldomir, Nicolás Giménez, Sabrina Zelaschi.

- "Las manos sucias" - Sala Casacuberta- Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs. Repite: jueves, viernes, sábados y domingos

Autor: Jean Paul Sartre - Dirección: Eva Halac - Actúan: Daniel Hendler, Guido Botto Fiora; Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti, Ramiro Delgado

- "Dios me odia" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Victoria Sarchi - Actúan: Matías Broglia (Marcelo), Fausto Guerra (Rodrigo), Lourdes Invierno (Nina), Victoria Sarchi (Florencia).

- "El equilibrista" - Teatro El Nacional (Corrientes 960) 20hs.

Autoría: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub- Dirección: César Brie - Actúa: Mauricio Dayub. (Télam)