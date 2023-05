El clásico Certamen de Tango Hugo del Carril, que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y apunta a fomentar el desarrollo de artistas no profesionales vinculados con la música porteña a través de las disciplinas de canto, danza y composición musical, abrió hoy su período de inscripción, que se extenderá hasta el 19 de mayo.

Se trata de una convocatoria abierta dirigida a personas o grupo de personas que tengan al menos 18 años al momento de su inscripción, que sean cantantes, bailarines y/o compositores “no profesionales” argentinos o extranjeros con un mínimo de dos años de residencia en el país, y que desarrollen su actividad de manera amateur.

“Se entiende por ‘no profesional’ al desarrollo por parte del participante de la actividad artística de manera no rentada, lo que implica: no haber gozado de contrataciones relevantes en casas de tango, discográficas, teatros o televisión en forma regular; no haber dictado clases de modo público, arancelado o promovido en redes sociales, y no haber realizado giras internacionales remuneradas”, aclara un comunicado.

Los participantes seleccionados recibirán un diploma y un premio según la categoría de participación.

Las bases del concurso pueden encontrarse en https://buenosaires.gob.ar/noticias/convocatoria-certamen-de-tango-hugo-del-carril. (Télam)