“Abracadabra 2”, comedia de terror para toda la familia ya disponible en Disney+ que trae de vuelta al disparatado trío de brujas de la película original de 1993, apela a divertir a los antiguos fans ya adultos y a conquistar a los más jóvenes con una propuesta que, a tono con el debate actual sobre los feminismos, desliza temas como la sororidad y la opresión contra las mujeres.

Es que a las órdenes de la directora estadounidense Anne Fletcher (versada en comedias como “27 Bodas”, “La propuesta” o “The Guilt Trip”) la cinta no solo vuelve sobre el trío de brujas que debe activar un conjuro para asegurar su supervivencia antes de la salida del sol, con sus gags al mejor estilo “Los tres chiflados”.

La trama ofrece esta vez una historia de origen de las habilidades mágicas de las hermanas, que se remonta al siglo XVII en la icónica Salem, donde la iglesia y los hombres de poder acusaban de bruja a cada mujer que desafiara su autoridad, para terminar inexorablemente ejecutada en la pira.

“La razón principal por la que tomé la película fue la historia de origen de nuestras brujas, porque siempre quise saber más sobre ellas y de dónde vinieron, qué les sucedió y cómo llegaron a eso”, relató Fletcher en charla con Télam.

El filme es nuevamente protagonizado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las tan diabólicas como atolondradas hermanas Sanderson, e incorpora un trío de amigas adolescentes que, en el marco de la celebración de Halloween en la ciudad, parecen las únicas capaces de detenerlas.

Pasaron 29 años desde la últimas vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las Sanderson, y ahora la historia se repite.

El elenco de esta continuación se completa con Sam Richardson, Doug Jones, Hanna Weddingham, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham y Tony Hale.

Télam: ¿Cuál es el principal desafío que encontraste al traer de vuelta la historia casi 30 años después de la original?

Anne Fletcher: Hay muchos desafíos en el camino, pero en el buen sentido, porque constantemente querés asegurarte de que la historia en sí no sea idéntica a la primera, y a la vez querés traer de vuelta todo lo jugoso que tenía la original. Entonces, lo desafiante era encontrar ese equilibrio y asegurarnos de que tuviéramos la cantidad justa del espíritu de la primera película.

T: Los fanáticos pueden ser los críticos más duros, y esta saga tiene su culto. ¿Te preocupaba darles lo que esperaban?

AF: Habrá gente que se contente con tener de nuevo a estas hermanas, pero lo que puedo contar es que tuvimos dos proyecciones privadas, y reclutamos principalmente fanáticos incondicionales, de esos que te harán saber si algo es terrible. Quiero toda la información: “decime qué no funciona, decime qué funciona” y le seguiré dando forma para que al final del día todos los que me ayuden, vean la película y me den su opinión obtengan lo que pidieron. Entonces nosotros, mi productor, el estudio y yo, acudimos a los fans y es mi cosa favorita en todo el mundo porque estás haciendo este tipo de películas para que la gente las vea y, con suerte, las ame.

T: Además de traer de nuevo a las Sanderson, esta secuela presenta a tres amigas que se van a enfrentar a las brujas. ¿Estarías de acuerdo en que sobre todas las cosas esta es una película sobre la sororidad?

AF: Sí, diría que trata sobre la sororidad y la amistad; trata de mantenerse unidas y escucharse unas a otras y apoyarse unas en otras.

T: Uno de los aspectos más interesantes de esta secuela es la historia de origen de estas brujas que decidiste introducir al comienzo, en la Nueva Inglaterra colonial del 1600 y cómo esa fue una época muy difícil para ser mujer. ¿Por qué querías abordar eso? ¿Fue difícil encontrar el tono adecuado para lo que, después de todo, es una comedia de terror familiar?

AF: Todas las personas, e incluso estas brujas, venimos de algo y somos criados de cierta manera o algo nos sucedió en el camino que nos hizo ser quienes somos como adultos. Siempre he querido saber qué había pasado con las brujas. Quería señalar a los 1600s y cómo el mundo trató a las mujeres, y ya en 2022 todavía estamos lidiando con eso. Como que la cuestión no desaparece, y en algún nivel somos ciudadanas de segunda clase, lo cual es alucinante porque nadie estaría en esta Tierra si no fuera por una mujer.

Tantas mujeres fueron quemadas en la hoguera por tener una opinión y un pensamiento, tal vez hablaron fuera de lugar y luego fueron consideradas brujas y asesinadas de manera horrible. Quería jugar con eso, pero de una manera divertida y cómica, porque me encanta hornear esas cosas debajo del pastel que es la película y si estás viéndola, lo notás o no lo notás. (Télam)