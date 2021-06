Con un primer hijo de 8 meses de edad y una nueva existencia familiar y en otra ciudad, Abel Pintos confiesa que cambió su “foco frente a la vida”.

“De venir en solitario a pasar a vivir en familia cambié la postura y de lugar en donde pararme en la vida”, asevera Abel en una charla con Télam.

Por eso y más allá de la reciente salida de “El amor en mi vida”, nuevo paso en un tránsito musical que lo muestra como el más taquillero artista local y con nuevos horizontes internacionales, el creador indica que la vida en familia no le alteró mucho los planes: “Nunca fui muy rutinario en mi agenda y no elijo momentos para hacer cosas”.

“Además -revela- tanto Guillermina como Agus me desafían intelectual y emocionalmente y eso me estimula. Aprendo tanto a diario que eso tarde o temprano se va a convertir en material”.

MIRÁ TAMBIÉN La Fernández Fierro festeja 20 años de historia con show en el teatro Broadway

Télam: ¿Y cómo viene el proyecto literario que tenías en ciernes?

Abel Pintos: Lo de la literatura se reactivó mucho de manera más formal que nunca. Va lento pero no pasa un día sin que al menos escriba un párrafo.

T: ¿Por qué decidiste respaldar públicamente a Paulo Londra en su litigio contractual con unos productores? ¿Lo conocés personalmente?

AP: No lo conozco a Paulo, conozco su obra y desde ese lugar hablo y me expresé porque más allá de los detalles del conflicto lo que pienso es que la música es libertad y hace falta de ella para poder hacerla. Discutamos los contratos que haya que discutir pero no coartemos la libertad, así no. (Télam)