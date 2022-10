El valorado clásico y multipremiado drama romántico "Casablanca", dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por la inolvidable dupla formada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, podrá verse desde hoy en distintas funciones de salas de cine del país con un reestreno de celebración por los 80 años que el filme cumplirá a fines de noviembre próximo.

Recordada ganadora del Oscar a Mejor película, Mejor director y Mejor guion, el film se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a Rick Blaine (Bogart), un cínico expatriado estadounidense que vive en la ciudad marroquí de Casablanca -entonces controlada por el gobierno títere de la Francia de Vichy-, donde es dueño de un club nocturno frecuentado por una particular clientela que incluye desde oficiales nazis hasta refugiados.

Todo cambia para el protagonista cuando se reencuentra con Ilsa (Bergman), su examante, quien llega a las puertas del bar junto a su marido, el líder de la resistencia checa Victor Laszlo (Paul Heinreid), en busca de unos permisos clandestinos para poder escapar hacia Estados Unidos y continuar su lucha contra el Eje desde allí.

El inesperado recuerdo de su apasionada relación pone a Rick en un difícil dilema en el que debe elegir entre el amor y la virtud, hasta llegar a su memorable desenlace en un aeropuerto sellado con una de las frases más icónicas de la historia del cine: "Siempre nos quedará París".

Con guion basado en la obra teatral "Everybody Comes to Rick's" -de Murray Burnett y Joan Alison- y adaptado por los mellizos Julius y Philip Epstein y Howard Koch, "Casablanca" contará con funciones en las cadenas Cinemark Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter y Atlas, entre más, y en diferentes puntos como Capital Federal, Pilar, Morón, Quilmes, Temperley, Martínez, Haedo, Munro, Avellaneda, Tortuguitas, San Miguel, Luján y Merlo.

Además, estará disponible en los complejos de esos cines en otras ciudades del país como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Salta.

El filme llegó a la pantalla grande el 26 de noviembre de 1942 con su premiere neoyorquina, y se transformó en un éxito absoluto aunque la mayoría de los integrantes de la producción no creía que, incluso con la participación de dos estrellas de Hollywood, el filme trascendería entre las cientas de películas que la industria lanzaba año a año.

Pronto la concurrencia del público a las salas que alcanzó tras su estreno general dos meses más tarde demostró lo contrario, y llevó a la cinta a obtener las tres mencionadas estatuillas en los premios de la Academia, donde también cosechó otras cinco nominaciones para Bogart y Claude Reines a Mejor actor y Mejor actor de reparto y por su trabajo de fotografía, edición y banda de sonido.

Su nuevo desembarco en las salas ocurre en el marco de una serie de reestrenos que Warner Bros. (recientemente fusionada con Discovery) inició con "Mad Max" (1979, de George Miller) el pasado 29 de septiembre y continuó con "Blade Runner" (1982, de Ridley Scott).

Entre los próximos títulos que tendrán paso por las salas se encuentran el clásico de terror "El exorcista" (1973, de William Friedkin), que podrá verse desde el 27 de este mes, así como "Sueño de libertad" (1994, de Frank Darabont), "Superman" (1978, de Richard Donner), "Milagros inesperados" (1999, de Frank Darabont) y "Poltergeist" (1982, de Tobe Hooper). (Télam)