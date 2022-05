Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de la banda de rock Eruca Sativa, está al frente del ciclo “Impulso sonoro. Ciencia y música”, que se emite los viernes a las 22 por la pantalla de Canal Encuentro y en el que “no solo tenía que relatar sino también crear a nivel musical”, algo que, afirmó, la hace sentir en su “hábitat” dentro de esta nueva experiencia.

“El programa ofrece una comprensión más profunda de ciertas cosas que activa la música, como que realmente llega a un nivel social, neuronal, biológico, emocional y psicológico, mucho más profundo de lo que yo hubiera pensado. En ese sentido me parece muy revelador”, dijo Bertoldi en charla con Télam.

“Es emocionante lo que plantea, como desde qué lugar la música no solo es arte o una profesión sino que también tiene beneficios que llegan a nivel personal”, abundó la intérprete, quien además celebra este año el décimo quinto aniversario con su banda.

La entrega busca reflejar cómo la música y las ciencias están enlazadas y, a lo largo de cuatro capítulos, la también compositora es el nexo junto a distintos profesionales para explicar esa relación.

Así, la primera emisión, titulada “Música y neurociencias”, transitará por las sensaciones e improntas que produce la música en el cerebro; mientras que el segundo capítulo, “Música y matemáticas”, explicará a través de esta disciplina diversos y múltiples procesos que son esenciales a la hora de hacer música.

En tanto, en el tercer episodio, “Música y creación”, se hará un análisis de estos procesos y de la necesidad de plasmar ideas e identidades de un ser humano en una obra que lo trascienda; y en el último, “Música y física”, se abordarán dos disciplinas fundamentales para entender la existencia del sonido y su propagación: la física y la acústica.

Télam: ¿Qué te atrajo de esta propuesta de Encuentro?

Lula Bertoldi: Fue una propuesta del director Andrés Irigoyen, que tenía esta idea de hacer una serie documental en la que se entrevistó a distintos profesionales de variadas áreas y yo hago los separadores y llevo el hilo musical, porque la verdad que toco bastante. Hago colaboraciones e intervenciones con músicos de distintas partes del país a modo de cierre al final de cada capítulo. Se genera algo muy interesante, porque además de la temática que se aborda desde la teoría luego se llega a la práctica musical. A lo largo de cada episodio se va desarrollando la música y al final está la canción completa o una improvisación.

Entre esas colaboraciones, en el programa de neurociencias participa Mica Chauque, quien en el norte grabó una copla con caja, porque en la entrega se habla mucho de los rituales con caja y lo que implica a nivel social y neuronal y al final cantamos esa copla las dos.

Además, esto tenía un contenido de perfil educativo y eso me interesó, como también la alocución, algo que me gusta. No tenía que entrevistar a las personas sino hacer una introducción e ir llevando el hilo sin tener que generar contenido, lo que me permitía explorar desde la música, ya que cuando grabé las partes musicales fueron improvisaciones in situ.

T: ¿Cómo fue la experiencia de estar al frente de un programa de televisión?

LB: Estuvo tremendo. Cuando estás con un gran director como Andrés, que no te hace perder el tiempo, sabe guiar y tiene mucha experiencia en este tipo de contenidos, es muy llevadero. Me sentí muy cómoda porque no se grabó en un estudio de televisión, se armó un set chiquito en una casa, que era como mi living, donde había fotos con mis hijos, entonces fue todo muy íntimo y cuidado. Pude conocer y trabajar con músicos de todo el país, fue hermoso y espero que podamos seguir grabando capítulos.

T: ¿Qué fue lo que más te sorprendió o lo que descubriste con esta serie?

LB: Todo lo social, los rituales más ancestrales que tienen que ver con las coplas, con los cantos con caja, con la alineación cerebral de las personas que están en un ritual. Los cerebros se sincronizan para hacer un mantra y ahí empezás a entender un montón de cosas que tienen que ver con estados como los del yoga.

T: ¿Cuál es tu definición de la relación entre la ciencia y la música?

LB: Hay cosas que suponemos o hasta las sentimos, pero no las podemos describir. Y lo que viene a hacer cada capítulo es poner un nombre a esos fenómenos sacándolos un poco de la mística y poniendo en palabras eso que sentimos, como cuando escuchamos un tema y se te pone “la piel de gallina” o te emociona. Todo tiene una explicación científica y lo lindo es que podemos develar algunos misterios que vemos y sentimos cotidianamente. Sucesos que ocurren químicamente en el cuerpo.

T: Se vienen los 15 años de Eruca Sativa, ¿cómo se preparan para este aniversario?

LB: El 6 de diciembre se cumplen 15 años de nuestro primer show con el nombre Eruca Sativa. Tenemos sorpresas para este año y el que viene. Ayer tocamos en el Centro Cultural Kirchner donde despedimos nuestro último disco “Seremos Primavera” a modo orquestal. Luego vamos a hacer una gira local y también afuera del país por este aniversario y, además, estamos en un momento creativo componiendo cosas nuevas.

T: ¿Cuál es tu mirada del lugar de las mujeres hoy en la escena del rock nacional?

LB: Lentamente estamos visualizando un cambio, que lleva tiempo pero que está sucediendo. Ya hay un juicio social sobre ciertas cuestiones, la gente se da cuenta si un line up no tiene cupo, ya hay cosas que no se dicen, hay formas de expresarse que están demodé. Si hoy alguien se manda una “machiruleada” queda expuesto, ya no es lo mismo. De todas maneras, en el rock vivimos en una burbuja, porque hay otros ámbitos donde todavía son bastantes más retrógrados o más reticentes al cambio, como en el ambiente del folclore o del tango, donde aún cuesta que se modifique la mirada sobre la mujer, entonces falta que se equipare en todos los géneros musicales. En el rock tuvimos una disrupción más fuerte por las denuncias y porque las mujeres salen a hablar desde un lugar más contestatario y más radical. (Télam)