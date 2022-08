La serie de alta fantasía "House of the Dragon", precuela de la exitosa "Game of Thrones" que tras el lanzamiento de su primer episodio el domingo pasado se convirtió en el estreno para la pantalla chica más visto de la plataforma de streaming HBO Max, ya fue renovada para la producción de una segunda entrega.

Según reprodujeron medios especializados estadounidenses, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva del área de programación de HBO, señaló en declaraciones a la prensa que se encuentra "más que orgullosa de lo que el equipo de 'House of the Dragon' logró hacer en la primera temporada".

"Nuestro fenomenal elenco y equipo técnico se enfrentó a un desafío masivo y superó todas las expectativas, entregando una serie que ya se estableció a sí misma como una infaltable para ver. No podríamos estar más entusiasmados de continuar dándole vida a esta saga épica sobre la Casa Targaryen con una segunda temporada", añadió Orsi sobre la novedad.

Hasta el momento, tanto en la señal premium HBO como en la plataforma, "House of the Dragon" superó las 20 millones de visualizaciones de su capítulo estreno, mientras que en América Latina también pasó a ocupar el primer puesto entre lo más visto, con un 60% más de audiencia que había tenido el debut de la segunda entrega del drama juvenil "Euphoria".

La historia de la tira gira en torno a la poderosa familia de ascendientes de la famosa Daenerys Targaryen, la "Madre de los dragones" de "Game of Thrones", y sigue los inicios de la descomposición interna del clan luego de mantenerse durante un siglo como líderes indiscutidos de los Siete Reinos que componen el ficcional continente de Westeros, en el universo creado por el escritor George R. R. Martin.

Todo comienza a cambiar y a derrumbarse cuando el rey Viserys (Paddy Considine) elige a su única hija, Rhaenyra (encarnada primero en su adolescencia por Milly Alcock y luego por Emma D'Arcy), como la futura heredera del codiciado Trono de Hierro.

Allí entrarán a jugar en el despliegue de maniobras políticas y traiciones otros integrantes de la Corte, como el ambicioso hermano del monarca, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith); el influyente matrimonio de Rhaenys Targaryen (Eve Best) y lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint); y la Mano del Rey, Otto Hightower (Rhys Ifans), junto a su hija Alicent (Emily Carey y Olivia Cooke).

Los reconocidos Sonoya Mizuno y Fabien Frenkel también forman parte del elenco de esta megaproducción a cargo de Ryan J. Condal y Miguel Sapochnik, con la que HBO buscará darle una segunda vida al fenómeno de "Game of Thrones" y, acaso, reivindicar a la franquicia tras un final que disgustó tanto a la crítica como al público.

El impresionante fanatismo que generó a nivel mundial durante las ocho temporadas que se emitió también será aprovechado con una tercera producción para la pantalla chica, un spin-off centrado en la vida del Jon Snow encarnado por Kit Harington como uno de los personajes favoritos de la saga.

Además, entre los planes de HBO se encuentran otros tres proyectos vinculados a la saga de Martin, uno de ellos titulado de manera tentativa "Sea Snake", que estará a cargo de Bruno Heller, el cocreador de "Roma", y se centrará en el mencionado personaje de Corlys Velaryon.

Por su parte, "Flea Bottom", el segundo proyecto, se situará en uno de los distritos más humildes y carenciados de la capital de las tierras, Desembarco del Rey; mientras que "10.000 Ships" sigue a la princesa Nymeria y la travesía que emprende junto a un antiguo pueblo. (Télam)