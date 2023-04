Tal vez influida por haber compartido roles estelares con Elvis Presley en el popular filme "Cita en Las Vegas" (1964), la actriz y cantante estadounidense de origen sueco Ann-Margret anunció que a sus 81 años lanzará su disco de rock "Born To Be Wild" ("Nacida para ser salvaje").

La intérprete nacida el 28 de abril de 1941, versiona clásicos como "Born To Be Wild" o "Bye Bye Love", además de otros éxitos como "Volare", "Rockin’ Around the Christmas Tree" o "Rock Around the Clock" en un álbum cuyo lanzamiento está previsto para el viernes próximo.

Del registro tomaron parte figuras legendarias del rock como el cofundador de The Who Pete Townshend, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y Lee Rocker y Slim Jim Phantom del grupo rockabilly Stray Cats.

