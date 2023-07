La reconocida cantante irlandesa de rock y pop alternativo Sinead O'Connor falleció hoy a los 56 años por causas que aún no se detallaron, informó la familia de la artista en un comunicado.

En la misiva que confirmó el deceso, publicada en la web del Irish Times de Dublin, la familia de O’Connor comunicó: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y pidieron privacidad en este momento tan difícil".

La compositora y cantante, gran irrupción sonora en la escena musical de los ’90, fue intérprete de la balada “Nothing Compares 2 U”, de Prince, una de las canciones más destacadas de esa década, aunque su camino artístico estuvo atravesado por escándalos y tragedias.

El último suceso dramático de su vida ocurrió en enero de 2022 con la muerte de su hijo Shane, de 17 años, momento desde el cual la artista no ocultó el deseo de quitarse la vida y motivo por el cual fue internada.

MIRÁ TAMBIÉN Murió la cantante Sinead O Connor a los 56 años

En su último tuit, O’Connor publicó una foto de Shane y escribió: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma".

Previamente, Sinead estuvo varios años alejada de los escenarios, con un fugaz regreso a los recitales hacia octubre de 2019.

La destacada artista de folk rock editó una decena de álbumes y este año fue homenajeada con el galardón inaugural "Disco clásico irlandés" en la RTÉ Choice Music Awards.

O’Connor, que nunca ocultó su lucha de décadas contra enfermedades mentales, había escrito en su cuenta de Facebook a principios de mes que se había mudado otra vez a Londres luego de 23 años y que estaba terminando un disco con pubicación el próximo año.

MIRÁ TAMBIÉN Flow estrena la miniserie de comedia Parte de una religión

También compartió en esa ocasión sus planes para hacer una gira en Australia y Nueva Zelanda en 2024 y en Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025.

La música tuvo una infancia difícil luego de la separación de sus padres cuando tenía ocho años: contó que desde edad temprana su madre la golpeaba, lo que llevó a que O’Connor se convirtiera luego en una activista de esa temática.

A los 15, pasó 18 meses en un reformatorio por ausentarse de la escuela y robar en tiendas, aunque siempre manifestó aptitudes musicales y, luego de pasar por varios colegios, grabó un demo de cuatro canciones. Posteriormente, formó una banda, Ton Ton Macoute, abandonó los estudios y se mudó a Dublin.

La carrera de O'Connor progresó después de que comenzó a trabajar con la exdirectora discográfica de U2, Fachtna O'Ceallaigh, y encontró un éxito temprano con el lanzamiento en 1987 de su álbum debut "The Lion and the Cobra", que alcanzó el estatus de oro y le valió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock.

Su avance internacional se produjo con el lanzamiento de su segundo disco, "I Do Not Want What I Haven't Got", que incluía el nuevo arreglo de O'Connor de "Nothing Compares 2 U", una canción originalmente escrita por Prince y lanzada bajo su proyecto paralelo, The Family.

La canción alcanzó el primer puesto en varios países y permaneció en lo más alto de los rankings de Irlanda durante 11 semanas, lo que le valió una nominación al Grammy por grabación del año, así como otra nominación a la mejor interpretación vocal femenina de rock. El álbum también ganó un Grammy a la mejor interpretación de música alternativa.

Luego, O'Connor lanzó ocho álbumes más y fue nominada a un premio Grammy al mejor video musical, formato largo por su concierto en vivo VHS "Year of the Horse", en 1990.

Su canción de 1996 "Famine" también recibió una nominación al Grammy a Mejor Video Musical, Versión Corta y en 2012, la canción "Lay Your Head Down", que interpretó para la banda sonora de la película "Albert Nobbs", recibió una nominación al Globo de Oro a la Mejor Canción Original.

A lo largo de su carrera, la irlandesa ganó notoriedad por controversias como, en 1993, cuando O'Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II en pedazos mientras cantaba una versión a capella de "War", de Bob Marley, en el programa de variedades "Saturday Night Live" como protesta contra los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, lo que hizo que la cadena NBC recibiera más de 4.400 llamadas de quejas.

En 2013, O'Connor escribió una carta abierta a Miley Cyrus respecto de imágenes sexualmente explícitas de Cyrus y le advirtió sobre el tratamiento de las mujeres en la industria de la música, instando a Cyrus a no permitir que los ejecutivos de la música la "timaran". La carta recibió respuestas mixtas del público, y la música Amanda Palmer escribió una carta abierta en respuesta afirmando que O'Connor estaba "fuera de lugar" con su crítica.

En otro orden, la cantante reveló en una entrevista de 2007 que le diagnosticaron trastorno bipolar en 2003 y que había intentado suicidarse en 1999 cuando cumplió 33 años. Sin embargo, siete años después, afirmó que había obtenido tres opiniones más que afirmaban que no era bipolar.

En 2015, O'Connor publicó en su página de Facebook que había tenido una sobredosis como resultado de problemas entre ella y Donal Lunny, su exmarido y padre de su hijo menor, Shane. La policía irlandesa dijo más tarde que había localizado a O'Connor y que estaba "sana y salva" y recibiendo atención médica.

En agosto del 2017 publicó un emotivo video afirmando que tenía tres enfermedades mentales y se sentía sola después de perder la custodia de su hijo Shane, de 13 años. O'Connor -quien tenía tres hijos más- narró que había querido suicidarse durante varios años y que solo sus psiquiatras y su médico la mantenían con vida. Suplicó que alguien de su familia la cuidara y agregó que ella era “una de los millones” que son estigmatizados por su enfermedad mental. (Télam)