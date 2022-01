"Yellowjackets", la serie dramática y de terror psicológico que sigue a través de dos líneas temporales las vidas de cuatro mujeres que en su adolescencia sobrevivieron misteriosamente a un trágico accidente aéreo, fue renovada para una segunda temporada tras el rápido éxito que cosechó luego de su estreno en noviembre pasado en Paramount+.

Con un puntaje en el sitio especializado Rotten Tomatoes de 100% y hasta una recomendación en la red social Twitter por parte del escritor Stephen King, la serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson obtuvo el visto bueno de la plataforma de streaming para darle continuidad a sus primeros episodios.

En la misma línea, "Yellowjackets" aún continúa su consolidación en la oferta audiovisual luego de obtener dos nominaciones a Mejor serie dramática y Mejor actriz de serie dramática -para Melanie Lynskey ("No miren arriba")- en los Critics' Choice Television Awards de marzo próximo, así como a Mejor serie dramática y Mejor serie nueva en los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

El elenco de la tira cuenta con la participación de las reconocidas Christina Ricci y Juliette Lewis, que junto a Lynskey y Tawny Cypress ("The Blacklist") dan vida a las protagonistas en su etapa adulta, 25 años después de los eventos que desatan la trama.

MIRÁ TAMBIÉN Serrat agota las entradas para sus tres fechas en el Movistar

Es que sus versiones más jóvenes, a cargo de las actrices Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse y Jasmin Savoy Brown, son un grupo de talentosas integrantes de un equipo de fútbol de una escuela secundaria que sufre un accidente aéreo en un bosque canadiense durante un viaje deportivo.

Obligadas a convertirse en una suerte de clan salvaje para sobrevivir, las adolescentes finalmente sortean la tragedia por motivos oscuros que marcan a fuego durante los años siguientes sus personalidades y relaciones.

Click to enlarge A fallback.

Capítulo a capítulo, la narrativa develará la verdad detrás de esas consecuencias y por qué las protagonistas aún pelean contra una pesadilla que parece perseguirlas cada vez más.

Ella Purnell ("El ejército de los muertos"), Steven Krueger ("The Originals"), Warren Kole ("The Chicago Code"), Peter Gadiot ("Supergirl"), Rekha Sharma ("Star Trek: Discovery"), Jeff Holman ("Being the Ricardos") y Alex Wyndham ("Roma"), entre más, completan la lista de intérpretes de la producción. (Télam)