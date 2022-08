Se cumple un nuevo aniversario de la partida del Rey del Rock, una leyenda musical que está más vigente que nunca gracias al éxito mundial del filme “Elvis”.

Como todos los años, el aniversario del fallecimiento del músico está rodeado de recordaciones y un popular peregrinaje a Graceland, mansión que fuera residencia del Elvis desde los 22 años hasta su fallecimiento.

La película biográfica dirigida por Baz Luhrmann hizo estallar las salas de cine desde su lanzamiento el pasado 14 de julio, provocando una revalorización de la imagen de Elvis Presley.

En este contexto, su exesposa Priscilla anunció que el 27 de agosto saldrá a subasta una colección de joyas del “Rey”. Se trata de un regaló a su manager, el coronel Tom Parker, interpretado en el filme por Tom Hanks.

Priscilla Presley, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.

La colección está compuesta por 200 artículos, incluidos anillos de oro incrustados con joyas, gemelos, relojes y cadenas, que fueron sido reunidos por GWS Auctions.

También incluye la guitarra tocada por Elvis durante su famoso especial de televisión de regreso ('68 Comeback Special), emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Presley, quien había abandonado las giras siete años atrás, cuando se dedicó tiempo completo a su carrera en el cine.

"Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa. Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que se va a cuidar de ello, me encanta", resaltó la actriz y empresaria citada por la agencia ANSA.

Priscilla se casó con Elvis en 1967, con quien tuvo una única hija, Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.

Siempre Elvis!!! ✨✨#ElvisPresley #SiempreElvisPresley

Desde su último concierto en el Market Square Arena de Indianápolis (Indiana), los excesos lo llevaron en tan solo dos meses a la muerte.

Los 18.000 espectadores que lo vieron aquel 19 de junio de 1977 jamás hubiesen imaginado que terminaría su vida con un coctel de drogas “legales” en el baño de su mansión Graceland ubicada en Memphis, Tennessee.

