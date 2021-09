Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal de Ensenada Fernanda Iveli.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fernanda Iveli

¿Qué análisis hace de la gestión de Mario Secco en la ciudad?

La gestión de Mario Secco tiene, como a la vista está, en lo que es Infraestructura podemos ver que en Ensenada se han hecho en el transcurso de todos estos años montones de cosas y eso hay que reconocerlo.

Claramente las obras siguen y se terminan, y está bueno para los ensenadenses. Creo que lo que hay es otra cuestión que va más allá de lo que vemos, de lo que se puede ver, de la Ensenada linda, que es toda la periferia.

Por ejemplo, Punta Lara, El Dique. Uno se transporta una o dos cuadras más allá de lo que es por ejemplo la avenida Almirante Brown y Punta Lara está tremenda.

Ni hablar de la pobreza que es estructural, que en todos estos años nunca se ha podido revertir y cada vez hay más.

Nosotros, como oposición, entendemos que cuantos más concejales haya en el Concejo Deliberante va a haber un mayor control, una mayor transparencia, una discusión con igualdad de fuerzas.

Hoy por hoy el Concejo Deliberante es una escribanía y la verdad que no está bueno.

De hecho, Ensenada es una zona industrial y tiene millones de pesos que entran de las tasas de Seguridad e Higiene de las empresas que están instaladas en esta zona pero aun así hay una emergencia en Infraestructura que nosotros no acompañamos.

Esto fue el año pasado, en 2020, y por decreto se extendió en marzo de este año y ahora se volvió a extender. Digo, es irrisorio que haya una emergencia en Infraestructura y uno ve que están en permanente obra pública.

Hoy por hoy el Concejo Deliberante es una escribanía y la verdad que no está bueno.

La verdad que los ensenadenses necesitan que haya una mayor cantidad de concejales de la oposición para que exista un mayor control, para que la democracia sea real y vuelvo a repetir, para que el Concejo no sea una simple escribanía.

¿Cuáles son los temas para tratar con mayor urgencia en beneficio de los vecinos? ¿Cuáles son las preocupaciones de los vecinos cuando recorren las calles que es lo que le manifiestan?

Mirá, básicamente la preocupación de los vecinos es seguridad, trabajo, la falta de trabajo, la educación es un tema prioritario para los vecinos. Hace un año y medio que los vecinos están sin clases y de hecho ahora que retomaron la apertura de las escuelas, en Ensenada hay escuelas que no están funcionando por falta de servicios, como por ejemplo, agua, gas.

En Ensenada hay escuelas que no están funcionando por falta de servicios.

El nuevo edifico del jardín 902, que se hizo en tiempo récord, se llovió por todos lados, hay paredes electrificadas. Hay un problema de infraestructura grave y hoy que los chicos deberían estar en el aula no pueden estar por un problema de infraestructura, pero además estuvieron un año y medio sin clases.

Y eso, el tema de la educación es prioritario, porque educación, trabajo, seguridad, es lo que todos los ensenadenses y todos los argentinos debemos tomar como prioridad para poder arrancar y salir adelante.

Esas son las cuestiones que los vecinos nos plantean todo el tiempo.

En junio, desde la oposición rechazaron la rendición de cuentas del año 2020, acusando falta de coherencia, ética y transparencia. ¿Esto es así?

Sí, mirá, nosotros desde el año 2016 estamos presentando la declaración jurada, la Ley Provincial N° 15.000 invitaba a los municipios a que se adhieran a la Ley de Transparencia.

Todos nosotros necesitamos y queremos que las cuestiones económicas, en este caso del municipio, sean de transparencia. Digo, a mí me encantaría como ciudadana saber cómo ingresa un intendente, un concejal, un funcionario público al municipio y con qué se va.

El tema de las declaraciones juradas significa control, significa transparencia, significa que cada uno de los vecinos se enteren cómo llegamos a la función pública, con qué llegamos a la función pública y con qué nos vamos.

Esto se presentó varias veces. Todas las veces fue rechazada, y cuando no hay transparencia todo genera duda. Así que, nosotros la rendición de cuentas claramente no la acompañamos, como no acompañamos por ejemplo la donación de 20 millones que le hizo Copetro al municipio de Ensenada; realmente es irrisorio que alguien que debe controlar o que va a ser el primer controlador, porque una empresa como Copetro que está sumamente cuestionada por el carbón, por el hollín, quien lo debe controlar en primera instancia por estar en una zona industrial de Ensenada, reciba 20 millones de pesos.

Eso fue rechazado también por nosotros.

¿En la gestión de Mario Secco usted sostiene que no hay transparencia?

No. Nosotros sostenemos que no hay transparencia o que algunas cosas nos llaman la atención. Digo, si a mí hoy me hacen presentar una declaración jurada como concejal no tengo ningún problema en presentarla.

Nosotros sostenemos que no hay transparencia o que algunas cosas nos llaman la atención.

Cuando se rechazan esas cosas que son básicas, deja de ser transparente cualquier Gobierno, el de Ensenada o cualquiera, cualquier persona que no puede o no quiere hacerse cargo de hacer su declaración jurada por algo es.

Así que eso para nosotros nos genera una duda absoluta.

-