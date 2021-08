El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se manifestó hoy a favor de la prórroga de las suspensiones parciales de las exportaciones de carne dispuesta por el Gobierno nacional, por considerar que "va en favor de una gran cantidad de consumidores”, al tiempo que señaló que "es una medida coyuntural, transitoria que no puede asemejarse al 2008".

"Hay que dar respuesta a todo el mundo y si hay una cuestión que duele, es que en el conjunto puede estar perjudicada una economía regional que va en favor de una gran cantidad de consumidores”, declaró Ziliotto al sitio local InfoPico, al ser consultado sobre la decisión del Gobierno nacional de prorrogar las suspensiones parciales de las exportaciones de carne.

En ese sentido, sostuvo que "es una medida coyuntural, es transitoria, no podemos asemejarla al año 2008 cuando después por años se cerraban las exportaciones; no están cerradas, hay cupos que el Gobierno nacional está usando para que no siga aumentando la carne”.

Además, señaló que "nadie pudo explicar todavía por qué la carne ha aumentado el doble de lo que aumentaron el resto de los productos de la canasta básica y sí lo sé, porque la solución es la del Plan Ganadero, de duplicar o triplicar la producción de carne“.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas internacionales registran una tendencia mixta y el petróleo opera en baja

Ziliotto destacó que actualmente "La Pampa se encuentra trabajando en conjunto con el Gobierno nacional en el diseño de un nuevo plan ganadero", y remarcó: "hay que aumentar la eficiencia del todo el sector rural, nosotros en la provincia lo estamos haciendo”.

Según los datos que pudo precisar el propio Gobernador, al día de hoy cada 100 vacas se extraen 63 terneros, algo completamente diferente a lo que sucedía en 2005-2006 durante el mandato del exgobernador Carlos Verna, donde de la misma cantidad de vacas se podían extraer 58 terneros.

"Tenemos la obligación de dar respuesta, sin producir un desequilibrio en el mercado interno", agregó el mandatario pampeano, para señalar que el sector del campo no presenció las últimas dos reuniones del Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones "porque decidieron cortar el diálogo con el Gobierno de la Provincia".

"Todos nos tenemos que hacer cargo. Yo sé los he dicho a todos los dirigentes del campo porque los recibí también personalmente antes de que ellos cortaran el dialogo con La Pampa", remarcó para destacar: “tienen otra posición y la respeto, pero yo nunca voy a cortar el diálogo sabiendo qué es algo que tenemos que resolver entre todos. El campo tiene que hacerse cargo de que hoy la eficiencia de la extracción de carne no es la mejor". (Télam)