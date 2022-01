La empresa YPF y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina cerraron hoy un préstamo por US$ 300 millones para invertir en proyectos de transición hacia una compañía más sustentable, que representa el regreso de la petrolera argentina al mercado financiero internacional luego de que cerrara su canje de deuda global en febrero de 2021.

El crédito está conformado por un Tramo “A” de US$ 37,5 millones aportados por la CAF y un Tramo “B” de u$s 262,5 millones financiado con la participación de cuatro entidades financieras: Santander, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC), Itaú Unibanco y Cargill Financial Services International, precisaron fuentes de YPF.

El préstamo tendrá un plazo de pago de tres años y devengará una tasa de interés variable equivalente a Libor de 6 meses más un margen de 6,75%.

"Este préstamo AB se configura como el primer financiamiento sustentable de la compañía cuyos fondos deberán ser destinados, entre otros, a proyectos elegibles desde la perspectiva “Environmental, Social and Governance” (ESG) que buscan principalmente garantizar el proceso de transición hacia una compañía más sustentable y comprometida con el medio ambiente", agregaron.

Según estimaciones del sector privado, YPF cerraría el año con una inversión cercana a los US$ 2.700 millones y habría obtenido tres trimestres consecutivos superiores a los 1000 millones de dólares, además de reducir la deuda a niveles de 2015.

La última presentación de resultados -correspondiente al tercer trimestre 2021- mostró que la producción total de hidrocarburos tuvo un crecimiento del 17% desde el último trimestre de 2020, sobre todo a partir del crecimiento de la explotación no convencional, que tuvo un crecimiento en el 2021 estimado del 73% en crudo y 83% en gas.

Esto permitió que el convencional revirtiera el declino de la producción de los bloques maduros ya que, por ejemplo, el yacimiento Manantiales Behr logró niveles de producción que no se habían visto en sus 100 años de actividad.

YPF lideró también la transición energética en el país a través del consumo y la producción de renovables y es hoy el principal consumidor de renovables del país, casi el 30% de su demanda de energía eléctrica se cubre con energía renovable generada por YPF Luz.

Además, esta compañía es la segunda generadora de renovables del país, y lidera el Mercado a Término de Renovables (MATER) con tres parques eólicos con una capacidad instalada superior a los 400 MW.

YPF tiene relación desde hace más de 10 años con CAF, que es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en el área de infraestructura en Latinoamérica, con operaciones desde hace más de 50 años en la región e integrada por 19 países accionistas y 14 bancos privados de la región. (Télam)