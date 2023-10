El Ministerio de Transporte habilitó desde hoy la posibilidad de tramitar la renuncia opcional al subsidio que el Estado viene destinando para compensar la tarifa de los servicios de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional.

De acuerdo a la resolución 566/2023 que se conoció esta semana, para gestionar la renuncia opcional al subsidio las personas usuarias deben completar un formulario que tiene carácter de declaración jurada y que está publicado en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.

Este formulario les permite, a quienes renuncien al subsidio, abonar con SUBE la tarifa plena de tales servicios que pasará a costar $ 1.100 para trenes y $ 700 para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida comenzará a regir después del 27 de octubre de manera automática para quienes lo soliciten mediante la web, pero desde hoy y hasta tanto sea procesada la información recibida, puede solicitarse al conductor o conductora del colectivo abonar la tarifa plena.

"Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, a partir de mañana, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", explicó el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Asimismo, aclaró que "quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada".

Según la normativa, quienes decidan renunciar al subsidio al transporte público también dejan de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (Red SUBE) y Atributos Locales.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

Para gestionar la renuncia opcional al subsidio en el transporte público, hay que tener registrada la SUBE; luego completar el formulario de renuncia al subsidio, que tiene carácter de declaración jurada y está publicado en el sitio web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE).

Una vez realizada esta gestión la información será procesada y después del 27 de octubre quienes completaron el formulario pagarán automáticamente la tarifa plena sin subsidio. (Télam)