Las acciones en Nueva York cerraron hoy con altibajos con un retroceso para las acciones tecnológicas, y con una suba en los papeles vinculados al consumo masivo, luego de la presentación de nuevos balances con sólidas ganancias y a la espera de más señales de la Reserva Federal (FED).

El promedio industrial Dow Jones ganó 0,7%, mientras que el índice ampliado S&P 500 subió 0,2%, al tiempo que el indicador tecnológico Nasdaq bajó 0,2%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Los resultados de ganancias de Walmart y Home Depot mostraron que el gasto del consumidor podría mantenerse lo suficientemente fuerte, como para evitar que la economía caiga en una recesión.

Los nombres minoristas, incluidos Target, y Bath & Body Works, ganaron un 4% cada uno gracias a esos resultados, y también aparecieron otros nombres minoristas como Macy's que saltó más del 7%, y Best Buy aumentó más del 6%.

Las acciones de Bed Bath & Beyond protagonizaron un repunte, cerrando con una suba de más del 29% ya que los comerciantes de Reddit una vez más apostaron fuerte por las acciones.

Los datos económicos mostraron una caída mayor a la esperada en la construcción de viviendas en Estados Unidos., mientras que la producción en las fábricas aumentó en julio por primera vez en tres meses.

Los inversores están a la espera de más pistas sobre las acciones que llevará adelante la FED, tras el receso estival, sobre lo cual mañana se publicarán las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

Sin embargo, el plato fuerte para los inversores de todo el mundo será servido la semana próxima cuando se desarrolle el simposio anual de la FED, en Jackson Hole, Wyoming.

Se trata de una reunión no solo de banqueros centrales, sino también de académicos, ministros de finanzas e incluso algunos directivos y empresarios de compañías privadas donde el mundo financiero se reúne para evaluar la situación y los retos de la economía mundial, supuestamente sin presiones externas.

Los operadores se están preparando para una mayor volatilidad hasta entonces.

Lo mejor del Dow Jones fue para Walmart +5,1%, Home Depot +4,1% y Walgreens Boot +2,4%.

En el S&P 500 se destacaron Take Two +7,2%, Bath, Body & Works y Target +4,6% y Carnival y Best Buy +4,5%, mientras que las subas más importantes del Nasdaq se anotaron en Ross Store +2,8%, Electronic Arts +2,7% y Marriot +1,9%.

En Europa, las bolsas cerraron con ligeras subas, después de haber tenido problemas para aprovechar el impulso positivo visto al final de la semana pasada.

Entre los datos económicos destacados, los salarios reales del Reino Unido que reflejan el poder de la paga de los empleados después de tener en cuenta la inflación, cayeron un 3% anual en el último trimestre, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que ganó 0,4% se destacaron las subas de las neerlandesas Prosus +2,3% y Philips +2% y la alemana Deutsche Telekom +1,9%.

En Londres, el FTSE subió 0,4%, en Frankfurt el DAX escaló 0,7% mientras que el CAC 40 de París trepó 0,3%, el Mediterráneo, el IBEX 35 de Madrid avanzó 1% y el MIB de Milán subió 0,1%. (Télam)