A pocos días de la realización de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y ante el actual escenario económico, surge la inquietud sobre cuánta incidencia tendrá la realidad del bolsillo de los argentinos en la decisión final dentro del cuarto oscuro. En busca de anticipar las posibles causas que determinen los resultados del domingo, las miradas se centran en las principales variables económicas

A raíz de esto, un informe de la consultora Focus Market aportó la comparación entre los indicadores en las PASO 2015, 2019 y cómo se encuentran en 2023. El director de la consultora, Damián Di Pace, expresó que "en todos los períodos PASO se intenta condicionar la macro y microeconomía para forzarla a que llegue mejor previo a las urnas

Sin embargo, a lo largo de las últimas 3 PASO cada vez llega peor. Lo que no se transparenta en la gestión no se puede solucionar en un mes en la promesa para la próxima gestión". Uno de los indicadores que más atención y preocupación genera es la inflación, que en 2015 alcanzaba el 25 %, en 2019 había ascendido al 54,5% y en 2023 llega un récord desde 1991 al ubicarse en 115,6%. El impacto del alza de precios se siente directamente en los salarios y lo primero que se observa es su evolución para medir el poder adquisitivo

En las PASO 2015 el salario mínimo medido en dólares era de US$ 416, en el 2019 de US$ 310, mientras que en 2023 se encuentra en tan solo US$ 166. En el caso de las jubilaciones, el informe detalla que "la mínima en dólares pasó de US$320 en medio del trade electoral del 2015, pasando a US$284 en las PASO 2019 y actualmente llegamos a un valor de US$165 considerando el bono $20.000 y US$128 sin considerar el bono". El nivel de ingresos de los argentinos y el impacto de la inflación, se deja ver en el consumo, que "tomando como parámetro las ventas minoristas que mide CAME en las PASO 2015 crecía 1.9%

En las PASO 2019 crecían las ventas 4,5%. En 2023 la caída en el acumulado del año es de -1,8 % y en el mes de junio de -3,6 % interanual. En rubros como textil e indumentaria cayeron -9.6%, bazar y decoraciones -4.7%, alimentos y bebidas -4.1%, entre otros", precisó el análisis. En cuanto al Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, muestra una mejora en 2023 en julio 2023 del 4,3%

Al compararlo con otros períodos electorales como el del 2015 o el del 2019, estos llegaron a ser de 2.2% y 8.9% respectivamente

Al respecto, desde Focus Market destacan que "el dato es relevante por qué no está reflejando la coyuntura actual sino una mejora de las expectativas futuras y una percepción de una mejora hacia delante de las condiciones macro y microeconómicas". El informe también detalló los indicadores más importantes de la política monetaria, revelando que "las reservas Internacionales del BCRA en 2015 eran de US$ 33.943, en 2019 de US$ 67.899 con una pérdida fuerte de reservas en forma posterior a las elecciones y en 2023 son de sólo US$ 25.258 millones". En ese sentido, desde la consultora manifestaron que es importante recordar que "en lo que va del 2023 el stock se desplomó en US$ 19.000 millones o un 42.8% menos desde los US$ 44.958 millones que cerró en el 2022". En cuanto a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, el análisis comparativo reflejó que en las PASO del 2015 la brecha era de 45%, en las PASO del 2019 0,89% hasta llegar a hoy en una brecha de más de un 100%, con un dólar que cotiza en más de 550 pesos. Con relación a este indicador, remarcaron que "es interesante señalar que los últimos tres períodos presidenciales culminaron su gestión con CEPO, falta de dólares en las arcas del Banco Central, restricción externa de la economía y aceleración de la inflación". Por otro lado, con respecto al Riesgo País, desde la consultora indicaron que la comparativa arrojó que "a medida de que pasan las elecciones la tasa adicional de re-pago que se exige para un bono argentino es cada vez más alta", precisando que "en 2015 era de 615 pp, en 2019 de 781 pp y en 2023 de 1960 pp", y sosteniendo que "esto se debe a que la probabilidad que pagué al finalizar el periodo es bastante más riesgosa con respecto a otros países". En cuanto a la realidad de la balanza comercial, el informe reflejó que "en las PASO 2015 y en el 2019 fueron positivas en dólares, y al día de hoy se tiene un déficit comercial de 4387 millones, debido a shocks externos como una fuerte sequía y caída de algunos precios internacionales de los commodities como agrícolas/combustibles". Al mismo tiempo, el análisis incorporó la variable de la inseguridad, que junto a la inflación está al tope de las preocupaciones de los argentinos

Al respecto, aportaron que "el Índice de Inseguridad y la tasa de homicidios arrojó que los robos cada 100.000 habitantes se mantiene proporcionalmente estable a medida que pasan las elecciones". Al mismo tiempo, "la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es en la última medición más baja que en 2015 y 2019 pero el dato es de 2022", por lo que desde Focus Market consideraron que "es de esperar que cuando se actualicen las estadísticas criminales este año esa tasa se encuentre en el mismo nivel que en las anteriores gestiones".