El presidente de YPF, Pablo González, defendió hoy la reestatización de la compañía que se concretó en 2012, sostuvo que si fuera necesario "volvería a votar" esa "gran decisión" y cuestionó la actitud de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, al señalar que la sentencia que está a punto de tomar es "absolutamente injusta".

González también criticó a dirigentes de la oposición, en particular al exministro de Economía Alfonso Prat Gay y comparó sus apreciaciones con "esos hinchas de un equipo de fútbol que festejan el gol del equipo adversario para que se vaya el técnico", al tiempo que advirtió que "el partido no terminó".

"Prat Gay utiliza mal la palabra 'valor', cuando habla de 'precio', que es 'n' cantidad de acciones, en el caso de YPF 393 millones, por el valor de la cotización bursátil, es una foto de ese día", explicó esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Al respecto, aclaró que "el valor de las petroleras se calcula por sus reservas", además de señalar que "el año pasado YPF tuvo ingresos por US$ 18.000 millones y gastos por US$ 13.000 millones, con un Ebitda (indicador del beneficio bruto de explotación) de US$ 5.000 millones".

"Si el fallo va a ser de US$ 5.000 millones, se puede pagar con un Ebitda anual y quedan 150 años de reservas de gas", aseguró.

González remarcó que "la Argentina no hubiera tenido ninguna posibilidad de tener soberanía energética si (la entonces presidenta) Cristina Fernández de Kirchner, los senadores que votamos esa ley -porque yo la voté-, Axel Kicillof que en ese momento era ministro de Economía no hubieran tomado la decisión de recuperar YPF".

Sin esa determinación, dijo, "no se hubiera desarrollado Vaca Muerta", una tarea que comenzó "a partir de 2013 y fue el Estado, a través de YPF quien tomó la bandera, invirtió en la curva de aprendizaje y por eso hoy tenemos los resultados que tenemos".

"Aquella decisión, yo, que fui senador y la voté, hoy la volvería a votar, fue una gran decisión", manifestó.

Respecto de la sentencia, a la que calificó de "absolutamente injusta", indicó que "favorece a un fondo que no tiene nada que ver con YPF, nunca invirtió en YPF, nunca le importó YPF", en referencia a Bulford, del que dijo que "no es que se está indemnizando a alguien que sufrió un daño como consecuencia de una expropiación".

"Se está condenando al Estado soberano", aseveró, luego de que "un fondo buitre que no tuvo ningún daño, fue y compró una quiebra en España, dicen que por US$ 15 millones", y recurrió a "un mercado persa en Nueva York, una industria del juicio, donde una jueza resuelve una expropiación en Argentina, que es un hecho soberano, una norma de orden público, aplicando estatutos de YPF por encima de la ley y aplicando la ley argentina".

González remarcó que la expropiación fue a través de "una ley de orden público", aplicada en situaciones excepcionales en las que "el derecho público está sobre el derecho privado, y los casos de expropiación son unos de ellos".

De todos modos, advirtió que "el partido no terminó", ya que "tenemos que tener en cuenta que hay una cámara de apelaciones y después está la Corte". (Télam)