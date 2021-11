La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, destacó hoy que "las políticas de regulación de precios" de la obra social de los jubilados permitieron "mantener los valores de los medicamentos por debajo de la inflación".

"Compartimos con (el Secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti el resultado de las políticas de regulación de precios de PAMI, con la cual logramos mantener los precios de los medicamentos por debajo de la inflación", remarcó Volnovich en su cuenta de la red social Twitter.

Así comentó el encuentro que mantuvo ayer con Feletti, para analizar en conjunto la evolución de los precios de los medicamentos de los adultos mayores y evaluar las distintas herramientas que el Estado tiene para garantizar su acceso a toda la población.

Al respecto, Volnovich puntualizó que la política del PAMI resultó "imprescindible para hacer sustentable el programa de medicamentos gratis y el bolsillo de los jubilados".

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York abren con tendencia mixta

Gracias a este programa, unas 3,5 millones de personas afiliadas ahorran en promedio $ 4.200 por mes, según datos del organismo.

Del encuentro entre Volnovich y Feletti también participaron la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi; y la secretaria general de Administración de PAMI, Alejandra Scarano.

Click to enlarge A fallback.

El secretario de Comercio Interior anunció ayer que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti. (Télam)