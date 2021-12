La petrolera Vista planea invertir US$ 2.300 millones durante los próximos cinco años en Vaca Muerta con el objetivo de duplicar su producción a más de 80.000 barriles diarios de petróleo equivalente en 2026, y consolidarse como el segundo operador de shale oil del país.

Además, la compañía -que lidera el ex YPF Miguel Galuccio- anunció en su "Investor Day" que para 2026 espera alcanzar un Ebitda ajustado de unos US$ 1.100 millones y aspira a ser una compañía de cero emisiones netas, potenciando su compromiso con la transición energética y operaciones sustentables.

De esta manera, Vista planea aumentar progresivamente su actividad de perforación y completación en Vaca Muerta, en el bloque Bajada del Palo Oeste, que se duplicará de 20 pozos en 2021 a 40 por año para 2026.

También espera continuar reduciendo sus costos, estableciendo objetivos de USS 6/boe en lifting cost y US$ 6.5/boe en costo desarrollo para 2026, respectivamente; y reducir la deuda bruta en un 33% a US$ 400 millones, se destacó en la presentación que desarrolló el equipo ejecutivo de la empresa..

“Construimos una compañía con un equipo de trabajo y una cultura que fomentan el desempeño de excelencia y que está lista para crecer y ser protagonista en la transición energética. Nuestros logros durante los últimos cuatro años me dan la certeza de que estamos preparados para un mejor futuro, haciendo una compañía cada vez más eficiente y sustentable”, afirmó Galuccio.

Durante el encuentro, también remarcó que la Sustentabilidad es un mandato para Vista: “Aspiramos a convertirnos en una compañía net zero en emisiones de alcance 1 y 2 en 2026. Vamos a enfocarnos primero en reducir un 75% la intensidad de emisiones de nuestra operación con respecto a los niveles que registramos en 2020".

"Esto nos permitirá reducir las emisiones en un 35% en términos absolutos para 2026, al tiempo que se duplica la producción de la compañía. Además, complementaremos este esfuerzo con el desarrollo de nuestro propio portafolio de proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza a partir de 2022”, aseguró.

Galuccio detalló que Vista destinará el 60% de su producción total de petróleo al mercado de exportación para 2026, frente al 30% registrado este año.

Sobre Vaca Muerta, donde Vista concentra el grueso de su producción y proyecta su crecimiento, el CEO de Vista remarcó que “ya cambió el paradigma energético de la Argentina, en la medida que un tercio de la producción de petróleo y gas del país proviene del shale.

"Esta tendencia -aseguró- debería resultar en un aumento de los volúmenes de exportación, posicionando a Vaca Muerta en el camino a convertirse en una plataforma de exportación de crudo, que permitirá el ingreso de divisas para la economía del país”.

En los próximos cinco años espera generar US$ 1.000 millones de caja neta acumulada, y planea utilizar US$ 200 millones para reducir un tercio de su deuda bruta a US$ 400 millones para 2026.

Los US$ 800 millones restantes serán destinados para distribuir capital a los accionistas, acelerar el crecimiento de la producción o para la ejecución de selectivas transacciones de compra/venta de activos.

