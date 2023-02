La compañía Vista informó hoy al mercado el cierre de un acuerdo con la firma Aconcagua Energía para la operación de sus activos convencionales de la cuenca neuquina, con lo que pasará a enfocarse de manera exclusiva en el desarrollo de sus áreas de shale oil en Vaca Muerta.

Vista estimó que la operación, incluyendo el pago en efectivo, la producción retenida y el valor de otros acuerdos comerciales asociados, será por un total nominal de aproximadamente US$ 400 millones.

“Implementamos un modelo operativo innovador que nos permitirá enfocarnos por completo en el desarrollo de Vaca Muerta y así mejorar nuestras métricas operativas y financieras en línea con nuestros objetivos 2026”, afirmó Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista.

Aconcagua Energía, un operador de capitales nacionales especializado en campos maduros convencionales de la Cuenca Neuquina, se hará cargo de las concesiones de las áreas Entre Lomas Neuquén, Entre Lomas Río Negro, Jarilla Quemada, Charco del Palenque, Jagüel de los Machos y 25 de mayo-Medanito.

En la comunicación difundida esta tarde se precisó que el acuerdo no incluye la planta de tratamiento de crudo (PTC) ubicada en Entre Lomas, Río Negro.

Vista informó al mercado que, como parte del acuerdo, recibirá de Aconcagua US$ 26,48 millones en efectivo y retendrá el 40% de la producción de petróleo crudo y gas natural de estas concesiones hasta el 28 de febrero de 2027, libre de gastos de capital, gastos operativos, regalías, impuestos y cualquier otro costo asociado a las mismas.

El cierre definitivo de la transacción se dará cuando Vista haya recibido una producción acumulada de 4 millones de barriles de petróleo crudo y 300 millones de metros cúbicos de gas natural.

Vista y Aconcagua Energía firmaron, además, un acuerdo por el cual Vista tratará y transportará el 100% del petróleo crudo producido en las concesiones de explotación (a excepción de 25 de Mayo-Medanito SE y Jagüel de los Machos) hasta el vencimiento de los títulos de las concesiones, incluida una potencial prórroga de 10 años.

También hoy, la petrolera informó que la producción total de 2022 fue 25% mayor a la de 2021 y que alcanzó exportaciones por 6,5 millones de barriles de petróleo, representando el 44% del volumen vendido, con un incremento interanual de 115%.

Los ingresos totales durante 2022 fueron de US$ 1.143 millones, un aumento del 75% comparado con US$ 652 millones durante 2021, en tanto que los ingresos por exportaciones durante 2022 fueron de US$ 574 millones, es decir un 216% mayor que durante 2021.

Finalmente, la petrolera informó que la producción total del cuarto trimestre de 2022 fue de 54,718 boe/d, un aumento del 33% en comparación con la producción total del mismo periodo de 2021, de lo cual la producción de petróleo aumentó 41% año a año a 45,745 bbl/d, impulsado principalmente por el crecimiento en las áreas Bajada del Palo Oeste y Aguada Federal. (Télam)