El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Sergio Woyecheszen, afirmó hoy que el incremento en la tasa de política monetaria dispuesto por la entidad apunta a "fortalecer y proteger el ahorro de los argentinos" y a "recuperar el mercado local de deuda"; a la vez que minimizó el volumen de operaciones de los tipos de cambio alternativos subrayando que "la economía argentina funciona esencialmente a través del mercado oficial".

"Es la obsesión de este directorio del Banco Central la de fortalecer y proteger el ahorro de los argentinos y argentinas, también la de recuperar el mercado local de deuda después de aquel papelón del 2019 del default en la propia moneda", aseveró Woyecheszen respecto de la motivación de la suba de tasas.

El BCRA aumentó ayer 50 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó de 60% a 69,5% anual, a la vez que subió al mismo porcentaje la tasa de interés sobre los plazos fijos de personas con el objetivo de “acercarlas a un terreno positivo en términos reales”, según remarcó la entidad en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York operan en alza

De acuerdo con Woyecheszen, la suba en el "corto plazo" pretende "anclar el régimen inflacionario", mientras que "a mediano plazo" apunta a "sostener y profundizar la estructura de tasas".

Banco Central

"Normalizar toda la estructura de tasas de toda la economía puede sonar un poco técnico pero hace muy poco el BCRA empezó formalmente e institucionalmente a recuperar la posibilidad de fijar su política monetaria usando también los instrumentos del Tesoro Nacional”, agregó en referencia a la compra de títulos de la entidad realizada recientemente.

MIRÁ TAMBIÉN Ante aumentos difíciles de explicar en medicamentos, el Gobierno emplazó a los laboratorios

El funcionario aclaró que la suba de tasas no afectará por igual a los créditos productivos ya que este se maneja con “sus propias normas”, a la vez que continúan vigentes “las líneas especificas para inversión” con tasas bonificadas que ofrece el Ministerio de Economía.

Por otra parte, Woyecheszen enfatizó que "la economía argentina funciona esencialmente a través del mercado oficial de cambios".

Según el funcionario, el tipo de cambio "al blue o al negro" mueve US$ 2 millones o US$ 3 millones por día, mientras que los financieros entre US$ 50 millones y US$ 60 millones; y el mercado oficial opera entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones.

Dólares

“Los otros (tipos de cambio) reflejan, de alguna manera, cierta incertidumbre sobre el futuro. Ordenando dos, tres medidas, bajaron fuertemente y ayer mismo, con la suba de tasas que nosotros decidimos, ni bien aparecieron en las pantallas, enseguida volvieron a bajar", aseveró el vicepresidente del BCRA.

Por último, el directivo destacó las compras de divisas de la entidad de US$ 15 millones y US$ 3 millones en las últimas dos ruedas, tras la venta de US$ 840 millones en las primeras jornadas del mes.

“Ya llevamos dos días en los cuales volvimos a terreno positivo y estamos recomponiendo de a poquito reservas”, enfatizó.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese marco, subrayó "las últimas medidas en materia de incentivos a la liquidación”, las cuales, según Woyecheszen, “empezaron a dar sus frutos”.

“Ayer nos han dicho varios bancos que ya tiene consultas”, dijo respecto al nuevo esquema destinado a los exportadores de soja, que permite comprar dólar ahorro con el 30% de los pesos obtenidos y el 70% restante depositarlo en una cuenta que ajusta diariamente igual que la cotización del dólar. (Télam)