El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Jorge Carrera, advirtió esta noche que "una buena remuneración del ahorro en pesos es lo que evita la dolarización", al referirse a una posible suba de la tasa de interés que podría disponer mañana la autoridad monetaria.

Carrera se mostró proclive a "darle al ahorrista un premio que sea cercano a la inflación", al aludir a un posible ajuste de las tasas de interés que podría disponer mañana el directorio del BCRA,

"Nosotros llamamos tener tasas reales positivas o neutras, pero queremos que todos los plazos fijos le ganen a la inflación porque sabemos que una buena remuneración del ahorro en pesos es lo que evita la dolarización. La prioridad es privilegiar el ahorro en pesos y que la gente tenga confianza en el peso", precisó.

El vicepresidente del BCRA afirmó que "la volatilidad que se está dando por estos días en el mercado local tiene que ver con rumores y noticias sobre el reperfilamiento de deudas o cuestiones que meten incertidumbre y eso ha generado la volatilidad que hemos visto en el mercado de deuda en pesos".

En declaraciones al canal de cable C5N, Carrera expresó que "esa es una actitud irresponsable porque sería repetir errores que se han cometido. Está la idea de abrir el cepo abruptamente como se hizo la vez pasada y eso generaría una corrida y la idea de reperfilar la deuda".

El funcionario remarcó que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que el cepo no se puede sacar de golpe, hay que acumular reservas, hay que hacerlo gradualmente como lo estamos haciendo nosotros. Ahora lo dicen para generar ruido".

"La devaluación la vienen buscando y buscando. Primero esperaban que el acuerdo con el FMI nos impusiera una devaluación y no fue así. El FMI entendió que ese no es el camino porque eso aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, aumenta la inflación y no genera ningún resultado positivo", sostuvo.

Por último, señaló que "el BCRA y el Ministerio de Economía están en condiciones de coordinar esfuerzos para evitar cualquier tipo de corrida. Es cierto que la acumulación de reservas va más lento pero eso se va a solucionar a lo largo del año".

(Télam)