El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Sergio Woyecheszen, remarcó hoy que "la competitividad" debe ser procurada a través del "fortalecimiento del mercado interno", al exponer durante el Segundo Congreso Industrial organizado por Industriales Pyme Argentinos (IPA).

"La competitividad hay que buscarla en otro lado, en el fortalecimiento del mercado interno, la escala para que las pyme puedan producir y una mejora en la inserción internacional", postuló.

En ese contexto, llamó a "dejar de intentar" resolver "los inconvenientes macro de la economía" por lo que definió como "los saltos en el tipo de cambio o el endeudamiento acelerado".

"Ya no hay más atajos", resaltó Woyecheszen, quien insistió con que "los desequilibrios no se resuelven con endeudamiento externo acelerado, que nada tienen que ver con la capacidad productiva y las exportaciones de la Argentina".

De hecho, sostuvo que, "como se vio desde 2018", ese tipo de estrategias derivan en "nuevas crisis cambiarias y el default de los compromisos en pesos".

Tras remarcar el rol "contracíclico" jugado por el BCRA durante los meses de mayor impacto de la pandemia de coronavirus, el vice de la entidad afirmó que "se van atendiendo las tensiones de una economía que se recupera, en la cual el aumento de la utilización de la capacidad instalada genera una demanda récord de importaciones".

"Luego de marcar un récord en 2016-18 y desplomarse en 2019-20 las importaciones retoman sus niveles de largo plazo", aseguró.

Según Woyecheszen, "estamos acercándonos a la agenda previa a la pandemia", en la cual los lineamientos del Banco Central apuntan a la estabilidad financiera y externa; a evitar fluctuaciones pronunciadas del tipo de cambio (dados sus efectos en la actividad, la aceleración de precios, la peor distribución del ingreso y aumento de la pobreza); y a impulsar la inclusión financiera.

En ese marco, propició "fortalecer el rol del BCRA en la orientación del crédito, para transformar los problemas de la estructura productiva a través de un mayor valor agregado en producción y exportaciones, crecimiento de la productividad y de las inversiones en investigación y desarrollo, y profundizar los eslabones productivos e institucionales.

"Existen enormes desafíos en materia de integración regional y social, ya que tenemos pocas Mipymes cada 1.000 habitantes -sólo 18- cuando en países desarrollados, que resolvieron la pobreza y la informalidad, tienen de 45 a 50", advirtió Woyecheszen.

El vice del BCRA resaltó el potencial para aumentar el empleo y ahorrar divisas sustituyendo un 25% de insumos importados en áreas como refinación de petróleo, maquinaria y equipo; vehículos, metales comunes, alimentos y bebidas, sustancias químicas y equipos y aparatos de radio.

"Para eso, se requiere mayor escala e integración regional, a fin de generar entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones, lo que resuelve parte del problema de la restricción externa", evaluó.

Woyecheszen consideró por último que "ya no hay balas de plata" y sostuvo que, "después del acuerdo con el Fondo Monetario no van a llover dólares, que sólo vendrán de las exportaciones, de modo que en pocos años superen los US$ 72.000 a US$ 75.000 millones de este año". (Télam)