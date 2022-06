El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli rechazó enfáticamente hoy una dolarización de la economía y consideró que el Gobierno debe instrumentar un plan antiinflacionario para que la economía se recupere.

"No es viable dolarizar la economía. Se trata de un fenómeno extraño en el mundo, son pocos los países que dolarizaron. Ningún país significativo, solo Hong Kong. Es un mecanismo que no solo no solucionaría los problemas de la Argentina sino que los agravaría", enfatizó.

Según Vanoli, "dolarizar generaría una pobreza tremenda, porque implicaría una devaluación del 2.700%. Los países que abandonaron su moneda, y por eso tienen menos posibilidad de administrar su economía, entran en una trampa de la cual es difícil salir".

En declaraciones a Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el ex funcionario cuestionó al diputado nacional Javier Milei, quien se mostró a favor de la dolarización. "Hablan para denostar. Lo de Milei es populismo de derecha: una panacea para todos los problemas, que es un atajo hacia el abismo.

Es que años de crisis y pandemia han generado estos paradigmas en el mundo. El malestar de la población es aprovechado por gente autoritaria o que vende humo", se quejó.

Por otra parte, el economista consideró que en la Argentina necesita un plan antiinflacionario, ya que la suba de precios, dijo, "es el principal problema" del país.

"Ese plan permitiría una recuperación de la economía y salir de la situación de malestar colectivo, recrear la confianza, volver a crecer y mejorar las condiciones sociales", destacó. GCH/PT NA