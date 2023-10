El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, aseguró hoy que la propuesta del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de no hacer negocios con China generaría “la pérdida de millones de puestos de trabajo argentinos”.

“La propuesta de Milei de romper relaciones con nuestros principales socios comerciales nos puede llevar a una triple implosión productiva, social y financiera”, señaló Vaca Narvaja en declaraciones a Télam.

Explicó que la consecuencia productiva "es porque China explica más del 90% de las exportaciones de soja, ocho de cada diez kilos de carne exportadas en agosto de este año y aproximadamente el 60% de mariscos, cebada, sorgo y carne de ave”.

Continuó que la derivación “social es porque si rompemos con China solamente en el sector de la carne podríamos perder un millón de puestos de trabajo”.

“Y financiera, porque gracias al swap con China pudimos evitar la presión del FMI y de los especuladores”, subrayó el embajador.

Milei afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil.

"No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Por su parte, Vaca Narvaja indicó que “el debilitamiento de la relación política con China podría tener un impacto negativo en la participación argentina en entidades multilaterales de crédito en las que China aporta el capital mayoritario, como por ejemplo el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y Nuevo Banco de Desarrollo”.

Agregó que “también en los proyectos de infraestructura que reciben financiamiento de estas entidades, como la construcción del parque eólico de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego”.

Remarcó que “según datos oficiales locales, China se ubicó durante los últimos diez años de manera ininterrumpida entre los tres primeros emisores mundiales de inversión directa en el exterior”, y señaló que “en 2021, la IED de China alcanzó los US$ 178.820 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 16,3%”.

Del mismo modo, destacó que “las economías argentina y china pueden considerarse complementarias en lo comercial”, y agregó que “también puede afirmarse que existe una fuerte complementariedad en materia de inversiones entre ambos países”.

Así afirmó que “China es un inversor principal en sectores que han sido identificados como prioritarios por la actual administración energía, especialmente renovable, y minería”.

Además, puntualizó que “en el último trienio, empresas chinas han anunciado y concretado importantes inversiones mineras de tipo greenfield y en modalidad fusiones y adquisiciones, en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy”.

Destacó asimismo que “según datos provistos por la Secretaría de Minería de la Nación, se registran anuncios de inversión de mineras chinas por más de US$ 5.000 millones”.

“El impacto de una ruptura de relaciones diplomáticas puede ser realmente muy importante en provincias como Jujuy, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Formosa, donde China explica hasta el 30% de sus exportaciones”, alertó Vaca Narvaja, e insistió con que “la propuesta de romper relaciones con China nos haría perder a los argentinos millones de puestos de trabajo”.

“Estaría en riesgo la minería y la exportación de soja, carne vacuna y aviar, sorgo granífero, cítricos, maní, maíz, fibras de algodón, legumbres, pieles y cueros en bruto, grasas y sebos, entre muchos otros productos que tienen en China a su principal consumidor”, sostuvo el embajador. (Télam)