El embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, aseguró hoy que el país asiático es “un factor decisivo para la estabilidad macroeconómica argentina", al participar de la 14º Conferencia Internacional China sobre Carnes (China Food National Association) que se realizó en Shanghai, en el marco de la China Internacional Import Expo (CIIE).

"El flujo de comercio sostenido y en crecimiento que garantiza China es un puntal de previsibilidad decisivo que permite apalancar inversiones y desarrollarnos; China es un destino crucial para la Argentina del presente y del futuro porque es la base de lanzamiento de nuestro desafío exportador”, subrayó el diplomático.

Vaca Narvaja resaltó que 2022 la Argentina fue el quinto mayor exportador de carne vacuna en el mundo, con 830 mil toneladas y recordó que “diez años atrás, la situación era completamente diferente, pero hoy en día nuestro principal mercado de destino es China".

Para el diplomático, "este aumento de la presencia de China como mercado de destino de nuestras carnes es fruto de un trabajo coordinado y muy activo entre nuestros países que ha permitido incorporar, a la ya larga trayectoria de exportación de carne vacuna deshuesada y carne aviar, la posibilidad de exportar carne vacuna con hueso, carne porcina y carne ovina en los últimos años”.

Puerto en Shanghai, China

Durante la ceremonia de apertura de la feria CIIE, el primer ministro chino, Li Qiang, resaltó que “los 400 millones de consumidores chinos de clase media representan una capacidad de compra colosal y ofrecen un enorme potencial para las compañías extranjeras”.

“Quiero contarles a las empresas argentinas presentes aquí que China se propone para los próximos 12 años duplicar su clase media pasando a 800 millones de sectores medios para 2035, imaginen las enormes oportunidades que se nos presentan a países complementarios como los de nuestra región”, enfatizó Vaca Narvaja.

La Argentina estuvo presente en las seis ediciones de esta feria, que este año reúne entre el 5 y el 10 de noviembre en Shanghai a más de 150 países, regiones y organizaciones internacionales, con más de 3.400 expositores y más de 410.000 visitantes.

En esta edición de la CIIE participan delegaciones gubernamentales de las provincias de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, representantes de la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y la Cámara de Comercio Argentino-China.

El Ipcva acompaña a 19 empresas exportadoras en el Pabellón Argentine Beef, de más de 600 metros cuadrados, con un restaurante de 110 cubiertos y boxes individuales para concretar negocios.

"China está comprando mayor cantidad de volumen de carne con precios más bajos", afirmó Daniel Urcía, vicepresidente del Ipcva, para quien "el objetivo principal es ver si el próximo año puede haber una recuperación en los valores".

Pabellón Argentine Beef

La Cancillería argentina también coordina la presencia de 60 empresas nacionales en un stand institucional destinado a promover la cultura, el potencial turístico y el deporte local, así como otros elementos emblemáticos y característicos del país.

Allí se realizan durante toda la semana degustaciones de alimentos regionales argentinos y shows de tango, entre otros espectáculos y actividades interactivas.

En las últimas ediciones, además de la industria agroalimentaria, la Argentina sumó al stand la industria del conocimiento a la oferta exportable del país. (Télam)