Alrededor de 18.000 usuarios decidieron bajarse de los subsidios a la energía para tener la posibilidad de comprar dólar ahorro, informó hoy el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello.

Además, el funcionario adelantó que ese organismo saldrá a buscar a las personas que necesiten el subsidio pero que hasta ahora no realizaron el trámite para mantenerlo. Los 18.000 usuarios que renunciaron a los subsidios se habían inscripto para seguir con ese beneficio, pero en los últimos días decidieron darse de baja al trascender que el Banco Central evalúa prohibir la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia estatal. Durante la semana pasada, uno de los directores de la autoridad monetaria, Agustín D´Attellis, aseguró que se estudia la posibilidad de impedir el acceso al cupo de US$ 200 mensuales en dólar ahorro para quienes reciban los subsidios a los servicios públicos. Martello reconoció que, hasta el momento, hay un elevado número de hogares -unos 4 millones- que no se inscribieron para mantener subsidios, y aseguró que el ENRE saldrá a identificarlos. Según estimaciones oficiales, de 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). En declaraciones radiales, el funcionario consideró: "Posiblemente, al momento de la llegada de la factura y la comparación con lo que se estaba pagando antes, mucha gente se va a dar cuenta que no se inscribió. Por eso, el registro va a estar abierto aún después de que llegue la factura". "La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios

El organismo tiene que estar con la mirada puesta en ellos, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes", resaltó. El registro que permite solicitar que se mantengan los subsidios -de acuerdo con los ingresos familiares- continúa abierto en www.argentina.gob.ar/subsidios

"Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que la quita de subsidios impacte lo menos posible, por el contexto macroeconómico, y que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesite", consideró Martello. GCH/KDV NA