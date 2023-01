Una firma olivícola mendocina se consagró nuevamente como la mejor empresa del sector a nivel global, por segundo año consecutivo en base al Ranking Mundial de Aceite de Oliva.

Se trata de Olivícola Laur, del departamento mendocino de Maipú, que se ubicó por encima de países tradicionales en materia de producción de aceites de oliva virgen extra como España, Portugal, Turquía, Italia y Túnez.

Laur fue pionera en la implantación de olivares en la provincia de Mendoza, como así también en la elaboración de aceite de oliva.

En el 2021 se consagró como la empresa número 1 en el Ranking Mundial de Aceite de Oliva, según el EVOO Word Ranking, y en esta nueva edición 2022 logró posicionarse nuevamente a la cabeza de dicho escalafón.

MIRÁ TAMBIÉN La inversión en infraestructura 5G es del 4% de los ingresos de los operadores de América Latina

AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) Ranking Mundial (EVOO World Ranking según su sigla en inglés) es una clasificación sin fines de lucro, que fue creado para promocionar mundialmente los aceites de oliva virgen extra más importantes del mundo.

Olivícola Laur, que participó de 12 concursos durante el 2022, obtuvo un total de 134 premios, alcanzando un puntaje de 7041 puntos .

El ranking se lleva a cabo hace más de trece años basándose en el sistema WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

(Télam)