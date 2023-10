La Sociedad Rural de Rosarioadvirtió que por la sequía "continúan las pérdidas productivas y económicas" para la actividad, y aseguró que por la inclemencia climática, más la inflación y la brecha cambiaria, los productores se funden "trabajando". En un comunicado titulado "Al campo se le acabaron las reservas monetarias e hídricas", la entidad aseguró que, según las zonas del país, se transita hasta seis años de sequía. "La falta de precipitaciones hace que los suelos no tengan reservas de agua suficiente como para sostener el potencial de los cultivos de invierno, limitando también la siembra de maíz. Hasta la fecha se ocupó solo el 50% en la región núcleo. De no llover en forma inmediata se comprometerá también la siembra de soja", enfatizó. Y añadió: "Continúan las pérdidas productivas y económicas. Los lotes han desmejorado su estado general. Y a nivel ganadero, los pastos naturales no crecen, las napas se mantienen en niveles bajos, al igual que las lagunas secas y los cauces de arroyos están muy bajos"

Según la entidad empresaria: "Los pronósticos no muestran lluvia a corto plazo en nuestra región, lo que mantiene nuestra angustia latente". En ese sentido, consideró que 2023 "ha sido un año improductivo, ya que se perdió arriba del 60 % de la soja y el maíz y ahora estamos sufriendo el deterioro de los cultivos de invierno, y con la incertidumbre ante la campaña gruesa. Como también todas las actividades consumidoras de granos, sin previsibilidad alguna para afrontar el día a día". En este marco, la Sociedad Rural de Rosario sostuvo que, más allá de la sequía: "Nos enfrentamos a una economía inflacionaria que perjudica cualquier tipo de planificación, que ha generado una distorsión de precios relativos, más la atroz brecha cambiaria y extrema presión impositiva, lo cual nos lleva a un proceso de descapitalización de la actividad"

"Además de todas las manipulaciones de los mercados, subsidios cruzados, que distorsionan todo proceso de productivo y de comercialización. Como productores nos fundimos trabajando", indicó. Ante este panorama, instó a los candidatos a Presidente a que "sean conscientes de que, si toman el compromiso de llevar adelante los cambios necesarios, en tiempo y forma, este sector que aporta la mayor parte de las divisas necesarias para el desenvolvimiento de la economía, sacará la Argentina adelante".