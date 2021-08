El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, remarcó este jueves la importancia de contar con "un sector privado pujante" con la concurrencia de capitales "locales y del mundo" y sostuvo que su existencia es "la única herramienta eficaz para erradicar la pobreza".

En la apertura de la Conferencia Anual del Council of the Americas, Grinman, puntualizó la importancia de continuar con la "paulatina" reducción del déficit fiscal y reclamó una "consolidación institucional" para que la recuperación económica del presente no se diluya en el mediano y largo plazo.

"Se dice que la Argentina es un país rico, eso no es cierto", advirtió, para aclarar que en realidad "somos un país con potencialidad para ser rico, pero esa potencialidad no se va a plasmar en hechos por arte de magia".

Para concretar ese propósito, dijo, "se requieren inversiones" y para ello "los hombres y las mujeres de empresa requieren de un clima de negocios propicio para crear valor".

"No soy un optimista ingenuo, sé que esto no se soluciona en el corto plazo, pero estoy convencido de que los argentinos vamos a superar nuestras diferencias y nos encaminaremos hacia un futuro de bienestar", manifestó.

Grinman lamentó las "cuantiosas pérdidas humanas" que tuvo la Argentina en el transcurso de la pandemia, a lo que agregó "un daño enorme sobre nuestra economía".

Si bien admitió que no es la primera vez que el país atraviesa por una crisis, distinguió que "esta vez sufrimos por un virus que puso en vilo al mundo".

No obstante, fundó su optimismo en que "la campaña de vacunación, con sus problemitas, pareciera haberse encauzado a buen ritmo". "No podemos cantar victoria, pero tenemos la sensación de que lo peor de la pandemia parece quedar atrás", señaló.

El presidente de la CAC destacó que después de la "dura caída" de 2020, "el nivel de actividad en estos momentos muestra un ritmo de recuperación incipiente pero interesante" y en ese contexto "el mercado de trabajo también evidencia algunos signos de mejora".

"Sabemos que hay mucho por hacer, que algunas actividades no se recuperaron aún y que numerosas empresas no soportaron las dificultades, cerraron sus puertas y se perdieron numerosos puestos de trabajo", indicó, aunque confió en "la enorme capacidad de resiliencia de los argentinos".

Grinman remarcó su convicción de una mejora, pero al mismo tiempo reclamó que "ese avance no se agote en una recuperación coyuntural". "De poco vale una mejora por un par de años si después desandamos esos avances", puntualizó, al tiempo que abogó por la integración de "los avances económicos con la consolidación institucional".

En ese sentido, anunció: "Desde la CAC continuaremos con la prédica a favor de un sector privado pujante". "Esa es la única herramienta eficaz para bajar los niveles de pobreza, es necesario superar la crisis de estancamiento estructural que nos duele a todos los argentinos", finalizó. MB/KDV NA