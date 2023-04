La compañía AMT SUD S.A., que absorbió al histórico frigorífico Penta, del cual el empresario Ricardo Bruzzese fue dueño y del que nunca se habría desligado del todo, está atrasado en la liquidación de exportaciones por 18,3 millones de dólares. Según un informe oficial que la Aduana y Economía envió el Banco Central, una de las 25 empresas exportadoras que tienen pendiente de liquidación es AMT Sud. La empresa AMT Sud está ligada a Bruzzese, creador del programa "Carne para Todos" y actual empresario de medios, dueño de la histórica emisora AM 1030, Radio del Plata, y ex presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica. El malestar oficial se produce porque apuntan a que algunos empresarios buscan aprovecharse de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo e ilegal

En total, el Banco Central aguarda por las liquidaciones de 25 exportadoras por un total de 1.543 millones de dólares. Las cuentas de AMT SUD S.A. indican que los funcionarios de la autoridad monetaria esperan el ingreso de 18,3 millones de dólares. La maniobra —que enerva a los dirigentes del Palacio de Hacienda— se produce porque, al no liquidar las divisas ante el Banco Central, lo dejan depositados en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación. Esto ha motivado que la AFIP, conducida por Carlos Castagneto, inicie presentaciones ante la UIF por posible lavado de dinero. En Casa Rosada están acostumbrados al fuego amigo, pero no esperaban esta maniobra de uno de los empresarios (Bruzzese) que ganó millones durante los gobiernos kirchneristas y montó programas, como Carne para todos, junto al polémico ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En plena pandemia, durante el año 2021, el histórico frigorífico Penta, ubicado en el partido de Quilmes, cuyo dueño era Bruzzese, fue noticia por un enfrentamiento entre la policía de la provincia y empleados adheridos a un gremio de la carne que reclamaban ante despidos y el atraso en el pago de salarios. Tras ese conflicto, se conoció que el frigorífico Penta había sido absorbido por la firma American Meat Company, instalada en la Argentina como AMT Sud SA desde hace cuatro años. Mas allá de esta operación, Bruzzese, seguiría como administrador, aunque por afuera del frigorífico. Eco/AMR NA