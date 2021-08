Los precios del trigo y el maíz operaron hoy con leves alzas en el mercado de granos de Chicago, a diferencia de la soja y sus derivados, cuyas cotizaciones cerraron en baja.

Los futuros de trigo concluyen la jornada con leves ganancias en sus contratos con vencimientos más próximos, como la posición 09/21, que -tras sumar US$ 1,01 (0,37%)- concluyó a US$ 270,89 la tonelada, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Una demanda de exportación más sólida da soporte al mercado y las complicaciones productivas en los principales países exportadores del hemisferio norte contribuyeron a frenar a caída de la jornada previa.

Por su parte, los futuros de maíz también culminan la rueda con similar tendencia ante la incertidumbre sobre la producción estadounidense de granos amarillos.

Si bien el USDA redujo la calificación de los cultivos en la última semana, el Pro Farmer Midwest Crop Tour informó que las proyecciones de rindes en Indiana y Nebraska se ubican por encima del año previo y del promedio de los últimos tres años.

El contrato más corto, posición 09/21, subió US$ 1,38 (0,62%) hasta US$ 221,15 la tonelada.

En tanto, la soja terminó la sesión con caídas presionados por los pronósticos de lluvias para los próximos días en el medio-oeste norteamericano.

Además, un menor dinamismo evidenciado en la jornada de hoy en el mercado físico de granos sumó a las presiones bajistas.

Sin embargo, la demanda para exportación se mantiene robusta, con varios días consecutivos con compras por parte de China (131.000 t en la jornada), y limita las caídas.

El poroto, con entrega en 09/21, bajó US$ 3,95 (0,78%) hasta US$ 499,07 la tonelada; el aceite 09/21, US$ 13,45 (0,97%) hasta US$ 1.365,30; y la harina 09/21, US$ 2,76 (0,69%) hasta US$ 394,18. (Télam)