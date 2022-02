Luego de un 2021 malo para la Argentina en materia de fusiones y adquisiciones de empresas, en el que se registraron apenas 69 operaciones, el 2022 se plantea como un año de recuperación aunque leve, según indica un informe de la consultora global PwC. "Un mayor crecimiento económico y el hecho que muchos grupos de inversores estuvieron en una postura de ‘wait and see’ (esperar y ver) por las elecciones, deberían ser un driver de mejora", asegura PwC. Al respecto, la consultora internacional desarrolla la hipótesis de que más empresas podrían estar interesadas este año en ir posicionándose en Argentina con vistas a las elecciones presidenciales del 2023. Otra de las razones por las cuales se espera que haya un incremento de compras y fusiones de empresas es que hay muchas compañías en el país que tienen excedentes de liquidez por no poder comprar dólares en el mercado. Ese sobrante de pesos podría invertirse en empresas relacionadas con el sector. Por otro lado, el informe que PwC anticipó a NA señala que "los activos argentinos están cotizando a un valor muy por debajo de sus pares regionales e internacionales". "Esta situación es una oportunidad para comprar activos a precios históricamente bajos. La contracara, es que la reducción de precios, acentuado por las distintas brechas cambiarias, normalmente influye a que se alejen las expectativas de valor entre compradores y vendedores, dificultando la concreción de transacciones", dice el reporte. En otro aspecto, el informe indica que "uno de los segmentos locales que mejor ha aprovechado el contexto de amplia liquidez en los mercados internacionales es el de Fundraising (recaudación de fondos de ONGs) y Venture Capital (Financiamiento a emprendimientos)". "Durante el año pasado grupos argentinos han recaudado un monto superior a los $2.000 millones de dólares, un valor récord, principalmente relacionado a los sectores de Tecnología y Software. Los datos muestran que, para empresas vinculadas a este sector, es un buen momento para salir a buscar capital", dice PwC. El año pasado no fue bueno para las inversiones en Argentina

El reporte señala que se registraron solo 69 transacciones de fusiones y adquisiciones por un valor de 1.190 millones de dólares. "Si bien los valores son muy parecidos a los de 2020, en cuanto a flujo de operaciones estamos un 35% por debajo de los niveles de transacciones de 2019 medido en cantidad de operaciones, y en uno de los valores más bajos de la última década medido en valor operado", advirtió PwC. El reporte destaca que "casi un 35% de las transacciones se concretaron después de las PASO ya que varios inversores prefirieron esperar a tener mayor claridad del contexto electoral". CL/OM NA