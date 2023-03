Los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que proyectó fuertes recortes en para la producción de soja y maíz en Argentina y cambios en los stocks estadounidenses.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,09% (US$ 0,55) hasta los US$ 560,98 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 0,14% (US$ 0,83) y se posicionó en US$ 557,68 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el ajuste del stock final del grano estadounidense y los recortes a la estimación de producción argentina por parte del USDA.

En cuanto al primer punto, el organismo elevó su previsión sobre las exportaciones estadounidenses de soja de 54,16 a 54,84 millones de toneladas, lo que lo obligó a ajustar las existencias finales de 6,13 a 5,72 millones de toneladas, contra los 5,99 millones previstos por los operadores, indicó la corredora Granar.

Respecto a Argentina, el USDA redujo su estimación sobre la cosecha de soja de 41 a 33 millones de toneladas, un volumen que resultó incluso inferior a los 36,65 millones proyectados por el sector privado.

El ingreso de la cosecha récord de Brasil en el circuito comercial limitó las subas.

El aceite de soja acompañó la suba del poroto, con una mejora del 0,56% (US$ 7,28) hasta los US$ 1.289,46 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,61% (US$ 3,42) y se ubicó en US$ 549,38 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,16% (US$ 2,95) y cerró a US$ 249,79 la tonelada, debido al incremento estimado por el USDA de las existencias finales estadounidenses 2022/2023 de 32,17 a 34,08 millones de toneladas, frente a los 33,22 millones previstos por los privados.

"Las pérdidas podrían haber sido mayores de no mediar un ajuste importante de la previsión del USDA sobre la cosecha de la Argentina, de 47 a 40 millones de toneladas", indicaron los analistas de Granar.

Por último, el precio del trigo tuvo una merma del 1,5% (US$ 3,86) y se posicionó en US$ 252,61 la tonelada, producto de "la presión por el inminente acuerdo para prolongar la iniciativa que posibilita las exportaciones agrícolas de Ucrania".

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, coincidieron hoy en la necesidad de extender el acuerdo. (Télam)