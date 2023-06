Los precios de la soja y el maíz detuvieron su tendencia alcista en el mercado de Chicago, por una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, en un contexto en el que la perspectiva sigue siendo de suba debido a la sequía que afecta a zonas productivas de Estados Unidos.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 0,94% (US$ 5,24) hasta los US$ 551,34 la tonelada, mientras que la posición agosto bajó 1,85% (US$ 9,83) para concluir la sesión a US$ 521,12 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos luego de las fuertes subas de los últimos días.

"El retiro de ganancias llegó, además, un día después de las palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que dejó en claro la chance de que en julio el organismo retome su programa de suba de tasas para llevar la inflación estadounidense a un objetivo fijado en el 2% interanual", indicaron los analistas de las corredora Granar.

Esta baja se dio a pesar de que los datos ambientales hablan de un empeoramiento en la situación de sequía en zonas productivas de EEUU.

Así, tras la actualización semanal del mapa de monitoreo de la sequía, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó hoy del 51% al 57% la proporción de tierras cubiertas con soja que experimenta condiciones de sequía.

"Illinois, el principal estado productor de soja, vio crecer del 64,99% al 82,02% la superficie bajo condiciones de sequía moderada y del 14,68% al 30,67% la proporción con sequía severa", indicaron desde Granar.

La harina acompañó la baja del poroto, con un retroceso del 3,30% (US$ 15,98) hasta los US$ 468,14 la tonelada, mientras que el aceite detuvo su caída y ganó 0,25% (US$ 3,09) para concluir la jornada a US$ 1.229,50 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 1,56% (US$ 4,13) y se posicionó en US$ 260,03 la tonelada, debido a la toma de ganancias, pero también a que el corte de bioetanol con combustibles fósiles será menor al esperado por el mercado.

El trigo, por su parte, subió 0,61% (US$ 1,65) y se ubicó en US$ 271,54 la tonelada, producto de que el trigo de primavera "se sumó a la ola de preocupación por el avance de la sequía".

En efecto, con la actualización del mapa que monitorea esa condición en Estados Unidos, el USDA elevó del 4% al 15% la proporción de tierras destinadas a esta variedad que experimenta condiciones de sequía (Télam)