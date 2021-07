Los precios de los granos cayeron en el mercado de Chicago a raíz de una toma de ganancias de parte de los fondos especulativos tras las fuertes subas de ayer.

El contrato de julio de la soja bajó 0,22% (US$ 1,19) hasta los US$ 531,59 la tonelada, mientras que el contrato de agosto retrocedió 0,01% (US$ 0,09) para ubicarse en US$ 252,34 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las ventas técnicas y la toma de ganancias de los fondos especulativos tras operar gran parte de la jornada al alza.

Sin embargo, "la solidez evidenciada en el mercado de petróleo y las señales de una elevada demanda para exportación habrían oficiado de soporte para los precios y limitado las caídas", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite acompañó la tendencia bajista del poroto, con una merma del 0,18% (US$ 2,65) en su cotización hasta los US$ 1.433,86 la tonelada, mientras que la harina subió 1,67% (US$ 6,94) para culminar la sesión a US$ 420,85 la tonelada.

En cuanto al maíz, la posición más cercana exhibió una baja del 0,03% (US$ 0,10) y cerró a US$ 283,35 la tonelada, como consecuencia de la toma de ganancias.

Por último, el trigo retrocedió 1,93% (US$ 4,78) y se posicionó en US$ 241,96 la tonelada, por ventas técnicas, cierre de posiciones y toma de ganancias. (Télam)